Em uma tentativa de aprimorar sua experiência na App Store para o Windows 11, a Microsoft está introduzindo um hub de IA especializado para Insiders em seu Preview Build (25905). Este centro de recursos de IA integrado enfatiza uma coleção escolhida a dedo de aplicativos de IA, originários da Microsoft e de desenvolvedores de terceiros.

A gigante da tecnologia revelou inicialmente o hub de IA em sua conferência Build em maio. Além do hub, a Microsoft também previu resumos gerados por IA de análises de aplicativos para a App Store. Embora não tenha sido totalmente implementado, esses resumos são projetados para fornecer visões gerais concisas dos comentários dos usuários, complementando a classificação geral do aplicativo.

O hub específico de IA fará a sua estreia no seu próprio separador dedicado na Microsoft Store, situado logo abaixo do separador "Filmes e TV". A linha exata de aplicativos de IA a serem hospedados por este hub não foi anunciada oficialmente. No entanto, de acordo com uma imagem promocional divulgada pela Microsoft, parece que o hub pode apresentar uma série de ferramentas de edição de imagem de IA, incluindo Luminar Neo e outros.

A incursão da Microsoft na IA estende-se para além deste hub. A Microsoft Store também está a testar uma funcionalidade de rastreio de preços que regista as flutuações no preço de uma aplicação durante o último mês, ajudando os compradores a tomar uma decisão de compra informada ou a definir uma estratégia para esperar pela próxima venda. As melhorias adicionais para a Loja incluem os tão esperados emojis 3D e uma resolução de erros para os leitores Zune, permitindo a instalação de controladores sem problemas.

A Microsoft confirmou que o hub de IA e o rastreador de preços estarão disponíveis para todos os Windows Insiders em todas as versões, desde que a versão da Microsoft Store seja 22306.1401.x.x ou superior. No entanto, a data de lançamento para o público em geral permanece incerta.

