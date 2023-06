Microsoft a récemment apporté une amélioration notable à son chatbot Bing AI, le rendant encore plus convivial pour les propriétaires d'iPhone. Le chatbot propose désormais un widget pratique sur l'écran d'accueil pour les utilisateurs d'iOS, ce qui permet un accès et une utilisation faciles. En outre, les performances de l'IA en matière de saisie vocale sur l'iPhone ont été considérablement améliorées.

Comme le rapporte Windows Central, le widget Bing Chat peut être ajouté à l'écran d'accueil, offrant ainsi aux utilisateurs un moyen plus pratique de lancer une session de chat avec le chatbot. Cette fonction unique de widget apporte une immense valeur ajoutée aux utilisateurs persistants du chatbot Bing AI sur les appareils iOS. Dans un billet de blog officiel de Bing présentant les détails de cette nouvelle fonctionnalité pour iOS, Microsoft a également révélé qu'elle avait fait des progrès en ce qui concerne la fonctionnalité de saisie vocale pour les propriétaires d'iPhone. Plus précisément, l'application mobile Bing offre désormais de meilleures performances pour le bouton de saisie vocale sur les plateformes iOS et Android. Lorsque les utilisateurs appuient sur le bouton, il signale qu'il est instantanément à l'écoute, ce qui leur offre une meilleure expérience.

L'introduction du widget sur l'écran d'accueil profite grandement aux utilisateurs réguliers de l'iPhone en termes d'accessibilité, et établit une parité entre l'expérience Bing Chat pour les versions iOS et Android. Cette dernière offre déjà cette fonctionnalité à ses utilisateurs. Microsoft fait preuve d'un rythme de développement rapide avec son IA Bing. Des améliorations et des mises à jour significatives sont effectuées chaque semaine pour les versions mobiles et de bureau du chatbot. À l'ère de la transformation numérique, les plateformes no-code, telles que la plateforme AppMaster.io no-code, ont ouvert la voie à la création d'applications évolutives et personnalisables, y compris des applications dorsales, web et mobiles.

L'engagement de Microsoft à améliorer l'expérience du chatbot Bing AI pour les utilisateurs de l'iPhone est louable et témoigne de son souci de fournir une technologie de chatbot AI dynamique et conviviale. La nouvelle fonction widget et l'amélioration de la fonctionnalité de saisie vocale sont des étapes essentielles pour offrir une expérience plus fluide et plus attrayante à tous les utilisateurs.