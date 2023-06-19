أجرت Microsoft مؤخرًا ترقية ملحوظة لبرنامج Bing AI chatbot ، مما يجعلها أكثر سهولة في الاستخدام لمالكي iPhone. يوفر chatbot الآن أداة سهلة الاستخدام للشاشة الرئيسية لمستخدمي iOS ، مما يتيح سهولة الوصول والاستخدام. بالإضافة إلى ذلك ، تم تحسين أداء الإدخال الصوتي لمنظمة العفو الدولية على iPhone بشكل كبير.

كما أفاد Windows Central ، يمكن إضافة أداة Bing Chat إلى الشاشة الرئيسية ، مما يمنح المستخدمين طريقة أكثر ملاءمة لبدء جلسة محادثة مع chatbot. توفر ميزة الأداة الفريدة هذه قيمة هائلة للمستخدمين الدائمين لبرنامج Bing AI chatbot على أجهزة iOS. في منشور مدونة Bing رسمي يشارك تفاصيل حول هذه الميزة الجديدة لنظام iOS ، كشفت Microsoft أيضًا أنها حققت تقدمًا فيما يتعلق بوظيفة الإدخال الصوتي لمالكي iPhone. على وجه التحديد ، يعرض تطبيق Bing للأجهزة المحمولة الآن أداءً أفضل لزر الإدخال الصوتي على كل من نظامي iOS و Android. عندما ينقر المستخدمون على الزر ، يشير ذلك إلى أنه يستمع على الفور ، مما يمنحهم تجربة محسّنة.

يفيد تقديم أداة الشاشة الرئيسية بشكل كبير مستخدمي iPhone العاديين من حيث إمكانية الوصول ، كما أنه يؤسس التكافؤ بين تجربة Bing Chat لإصدارات iOS و Android. هذا الأخير يوفر بالفعل هذه الميزة لمستخدميه. تُظهر Microsoft وتيرة تطوير سريعة من خلال Bing AI. يتم إجراء تحسينات وتحديثات كبيرة أسبوعيًا لكل من إصدارات الجوال وسطح المكتب من chatbot. في عصر التحول الرقمي هذا ، مهدت الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية ، مثل منصة AppMaster.io no-code no-code ، الطريق لبناء تطبيقات قابلة للتطوير وقابلة للتخصيص ، بما في ذلك التطبيقات الخلفية والويب والجوال.

إن تفاني Microsoft في تعزيز تجربة Bing AI chatbot لمستخدمي iPhone يستحق الثناء ويمثل تركيزهم على تقديم تقنية روبوت الدردشة AI الديناميكية وسهلة الاستخدام. تعد ميزة الأداة الجديدة ووظيفة الإدخال الصوتي المحسّنة بمثابة خطوات أساسية نحو توفير تجربة أكثر سلاسة وجاذبية لجميع المستخدمين.