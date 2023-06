Microsoft heeft onlangs een opmerkelijke upgrade doorgevoerd voor zijn Bing AI chatbot, waardoor deze nog gebruiksvriendelijker is geworden voor iPhone-bezitters. De chatbot biedt nu een handige widget op het startscherm voor iOS-gebruikers, zodat hij eenvoudig toegankelijk en te gebruiken is. Daarnaast zijn de spraakinvoerprestaties van de AI op de iPhone aanzienlijk verbeterd.

Zoals Windows Central meldt, kan de Bing Chat-widget worden toegevoegd aan het startscherm, waardoor gebruikers een handigere manier hebben om een chatsessie met de chatbot te starten. Deze unieke widgetfunctie is van onschatbare waarde voor hardnekkige gebruikers van de Bing AI-chatbot op iOS-apparaten. In een officieel Bing-blogbericht met details over deze nieuwe functie voor iOS, onthulde Microsoft ook dat het verbeteringen heeft aangebracht met betrekking tot de spraakinvoerfunctionaliteit voor iPhone-bezitters. De mobiele Bing-applicatie laat nu betere prestaties zien voor de steminvoerknop op zowel iOS- als Android-platforms. Wanneer gebruikers op de knop tikken, geeft deze aan dat er direct wordt geluisterd, waardoor ze een verbeterde ervaring hebben.

De introductie van de widget op het startscherm is een groot voordeel voor gewone iPhone-gebruikers in termen van toegankelijkheid, en het zorgt voor pariteit tussen de Bing Chat-ervaring voor de iOS- en Android-versies. De laatste biedt deze functie al aan haar gebruikers. Microsoft laat een hoog ontwikkelingstempo zien met zijn Bing AI. Wekelijks worden er belangrijke verbeteringen en updates doorgevoerd voor zowel de mobiele als de desktopversie van de chatbot. In dit tijdperk van digitale transformatie hebben no-code platforms, zoals het AppMaster.io no-code platform, de weg vrijgemaakt voor het bouwen van schaalbare, aanpasbare apps, waaronder backend-, web- en mobiele applicaties.

Microsofts toewijding aan het verbeteren van de Bing AI chatbot-ervaring voor iPhone-gebruikers is prijzenswaardig en toont hun focus op het leveren van dynamische en gebruiksvriendelijke AI chatbot-technologie. De nieuwe widgetfunctie en verbeterde spraakinvoerfunctionaliteit zijn essentiële stappen op weg naar een soepelere en meer aantrekkelijke ervaring voor alle gebruikers.