Microsoft hat vor kurzem ein bemerkenswertes Upgrade seines Bing AI Chatbots vorgenommen, das ihn für iPhone-Besitzer noch benutzerfreundlicher macht. Der Chatbot bietet jetzt ein praktisches Widget für den Startbildschirm von iOS-Nutzern, das den Zugriff und die Nutzung erleichtert. Darüber hinaus wurde die Spracheingabeleistung der KI auf dem iPhone deutlich verbessert.

Wie Windows Central berichtet, kann das Bing-Chat-Widget zum Startbildschirm hinzugefügt werden, um den Nutzern einen bequemeren Weg zu bieten, eine Chat-Sitzung mit dem Chatbot zu starten. Dieses einzigartige Widget-Feature bietet einen immensen Mehrwert für Nutzer, die den Bing AI Chatbot auf iOS-Geräten nutzen. In einem offiziellen Bing-Blog-Beitrag, in dem Details zu dieser neuen Funktion für iOS-Geräte mitgeteilt werden, verriet Microsoft auch, dass es Fortschritte bei der Spracheingabefunktion für iPhone-Besitzer gemacht hat. Die Bing-Mobilanwendung bietet jetzt eine bessere Leistung für die Spracheingabetaste sowohl auf iOS- als auch auf Android-Plattformen. Wenn Nutzer auf die Schaltfläche tippen, signalisiert sie, dass sie sofort zuhört, und bietet ihnen so ein verbessertes Erlebnis.

Die Einführung des Widgets auf dem Startbildschirm ist für normale iPhone-Nutzer von großem Vorteil, da es die Zugänglichkeit verbessert und die Bing-Chat-Erfahrung für iOS- und Android-Versionen angleichen wird. Letztere bietet ihren Nutzern diese Funktion bereits an. Microsoft demonstriert ein hohes Entwicklungstempo bei seiner Bing-KI. Wöchentlich werden sowohl für die mobilen als auch für die Desktop-Versionen des Chatbots erhebliche Verbesserungen und Updates vorgenommen. Im Zeitalter der digitalen Transformation haben no-code Plattformen wie die AppMaster.io no-code den Weg für die Entwicklung skalierbarer, anpassbarer Apps geebnet, einschließlich Backend-, Web- und Mobilanwendungen.

Microsofts Engagement für die Verbesserung der Bing-KI-Chatbot-Erfahrung für iPhone-Nutzer ist lobenswert und zeigt, dass das Unternehmen sich auf die Bereitstellung dynamischer und benutzerfreundlicher KI-Chatbot-Technologie konzentriert. Die neue Widget-Funktion und die verbesserte Spracheingabe sind wichtige Schritte auf dem Weg zu einem reibungsloseren und ansprechenderen Erlebnis für alle Nutzer.