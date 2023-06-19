Microsoft, yakın zamanda Bing AI sohbet botunda dikkate değer bir yükseltme yaptı ve bu da onu iPhone sahipleri için daha da kullanıcı dostu hale getirdi. Chatbot artık iOS kullanıcıları için kolay erişim ve kullanım sağlayan kullanışlı bir Ana ekran widget'ı sunuyor. Ayrıca AI'nın iPhone'daki ses girişi performansı önemli ölçüde iyileştirildi.

Windows Central tarafından bildirildiği üzere, Bing Sohbet parçacığı Giriş ekranına eklenebilir ve bu da kullanıcılara sohbet robotuyla sohbet oturumu başlatmak için daha uygun bir yol sağlar. Bu benzersiz pencere öğesi özelliği, iOS aygıtlarında Bing AI sohbet robotunun kalıcı kullanıcılarına muazzam bir değer katar. Microsoft, iOS için bu yeni özellikle ilgili ayrıntıları paylaşan resmi bir Bing blog gönderisinde, iPhone sahipleri için ses girişi işleviyle ilgili ilerlemeler kaydettiğini de açıkladı. Spesifik olarak, Bing mobil uygulaması artık hem iOS hem de Android platformlarında ses girişi düğmesi için daha iyi performans sergiliyor. Kullanıcılar düğmeye dokunduğunda, anında dinlediğini gösterir ve onlara gelişmiş bir deneyim sunar.

Ana ekran widget'ının kullanıma sunulması, erişilebilirlik açısından normal iPhone kullanıcılarına büyük fayda sağlar ve iOS ve Android sürümleri için Bing Chat deneyimi arasında eşitlik kurar. İkincisi, bu özelliği kullanıcılarına zaten sağlıyor. Microsoft, Bing AI ile hızlı bir geliştirme hızı sergiliyor. Chatbot'un hem mobil hem de masaüstü sürümleri için haftalık olarak önemli iyileştirmeler ve güncellemeler yapılıyor. Bu dijital dönüşüm çağında, AppMaster.io no-code platform gibi no-code platformlar, arka uç, web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere ölçeklenebilir, özelleştirilebilir uygulamalar oluşturmanın yolunu açtı.

Microsoft'un iPhone kullanıcıları için Bing AI chatbot deneyimini geliştirmeye olan bağlılığı övgüye değerdir ve dinamik ve kullanıcı dostu AI chatbot teknolojisi sunmaya odaklandıklarını gösterir. Yeni pencere öğesi özelliği ve iyileştirilmiş ses girişi işlevi, tüm kullanıcılar için daha akıcı ve ilgi çekici bir deneyim sağlamaya yönelik temel basamak taşlarıdır.