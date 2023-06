A Microsoft fez recentemente uma atualização notável do seu chatbot Bing AI, tornando-o ainda mais fácil de utilizar pelos proprietários de iPhone. O chatbot oferece agora um prático widget do ecrã inicial para os utilizadores do iOS, permitindo um acesso e uma utilização fáceis. Além disso, o desempenho da introdução de voz da IA no iPhone foi significativamente melhorado.

Conforme relatado pelo Windows Central, o widget do Bing Chat pode ser adicionado ao ecrã inicial, proporcionando aos utilizadores uma forma mais conveniente de iniciar uma sessão de conversação com o chatbot. Esta funcionalidade única do widget traz imenso valor aos utilizadores persistentes do chatbot do Bing AI em dispositivos iOS. Numa publicação oficial do blogue do Bing que partilha detalhes sobre esta nova funcionalidade para iOS, a Microsoft também revelou que fez avanços relativamente à funcionalidade de introdução de voz para os proprietários de iPhone. Especificamente, a aplicação móvel do Bing apresenta agora um melhor desempenho para o botão de entrada de voz nas plataformas iOS e Android. Quando os utilizadores tocam no botão, este indica que está a ouvir instantaneamente, proporcionando-lhes uma experiência melhorada.

A introdução do widget do ecrã inicial beneficia muito os utilizadores regulares do iPhone em termos de acessibilidade e estabelece a paridade entre a experiência do Bing Chat para as versões iOS e Android. Esta última já oferece esta funcionalidade aos seus utilizadores. A Microsoft está a demonstrar um ritmo de desenvolvimento rápido com a IA do Bing. Estão a ser feitas melhorias e actualizações significativas semanalmente para as versões móvel e desktop do chatbot. Nesta era de transformação digital, as plataformas no-code, como a plataforma AppMaster.io no-code, abriram caminho para a criação de aplicações escaláveis e personalizáveis, incluindo aplicações backend, web e móveis.

A dedicação da Microsoft em melhorar a experiência do chatbot de IA do Bing para os utilizadores do iPhone é louvável e representa o seu foco em fornecer tecnologia de chatbot de IA dinâmica e fácil de utilizar. A nova funcionalidade de widget e a funcionalidade de introdução de voz melhorada são passos essenciais para proporcionar uma experiência mais suave e envolvente a todos os utilizadores.