Компания Microsoft недавно внесла заметное обновление в свой чат-бот Bing AI, сделав его еще более удобным для владельцев iPhone. Теперь чатбот предлагает удобный виджет на главном экране для пользователей iOS, обеспечивая легкий доступ и использование. Кроме того, была значительно улучшена производительность голосового ввода ИИ на iPhone.

Как сообщает Windows Central, виджет Bing Chat может быть добавлен на главный экран, предоставляя пользователям более удобный способ начать сеанс общения с чат-ботом. Эта уникальная функция виджета приносит огромную пользу постоянным пользователям чатбота Bing AI на устройствах iOS. В официальном сообщении в блоге Bing, где рассказывается о новой функции для iOS, компания Microsoft также сообщила, что она внесла изменения в функциональность голосового ввода для владельцев iPhone. В частности, мобильное приложение Bing теперь демонстрирует лучшую производительность кнопки голосового ввода на платформах iOS и Android. Когда пользователи нажимают на кнопку, она сигнализирует о том, что мгновенно слушается, обеспечивая им улучшенный опыт.

Внедрение виджета на главном экране значительно улучшает доступность для обычных пользователей iPhone, а также устанавливает паритет между возможностями Bing Chat в версиях для iOS и Android. Последняя уже предоставляет эту функцию своим пользователям. Microsoft демонстрирует быстрый темп развития своего ИИ Bing. Еженедельно вносятся значительные улучшения и обновления как для мобильной, так и для настольной версии чатбота. В эпоху цифровой трансформации платформы no-code, такие как платформа AppMaster.io no-code, проложили путь к созданию масштабируемых, настраиваемых приложений, включая бэкенд, веб- и мобильные приложения.

Стремление Microsoft улучшить работу чатбота Bing AI для пользователей iPhone заслуживает похвалы и свидетельствует о том, что компания уделяет особое внимание предоставлению динамичной и удобной технологии чатбота AI. Новая функция виджета и улучшенная функциональность голосового ввода являются важными шагами на пути к обеспечению более плавного и увлекательного опыта для всех пользователей.