微软最近对其必应人工智能聊天机器人进行了显著的升级，使其对iPhone用户更加友好。聊天机器人现在为iOS用户提供了一个方便的主屏幕小部件，使其能够轻松访问和使用。此外，该人工智能在iPhone上的语音输入性能也得到了明显改善。

据Windows Central报道，Bing Chat小工具可以被添加到主屏幕上，为用户提供一种更方便的方式来启动与聊天机器人的聊天会话。这个独特的小部件功能为iOS设备上的必应人工智能聊天机器人的持久用户带来了巨大的价值。在必应官方博客文章中，分享了关于iOS新功能的细节，微软还透露，它在iPhone用户的语音输入功能方面取得了进展。具体而言，必应移动应用程序现在在iOS和Android平台上展示了更好的语音输入按钮的性能。当用户点击该按钮时，它发出了即时收听的信号，给用户带来了增强的体验。

主屏幕小部件的引入大大有利于普通iPhone用户的使用，它在iOS和Android版本的必应聊天体验之间建立了同等地位。后者已经向其用户提供了这一功能。微软正在展示其必应人工智能的快速发展速度。每周都会对移动和桌面版的聊天工具进行重大改进和更新。在这个数字化转型的时代，no-code 平台，如AppMaster.io no-code 平台，已经为构建可扩展、可定制的应用程序铺平了道路，包括后台、网络和移动应用程序。

微软致力于为iPhone用户增强必应人工智能聊天机器人的体验是值得称赞的，这代表了他们专注于提供动态和用户友好的人工智能聊天机器人技术。新的小工具功能和改进的语音输入功能是为所有用户提供更顺畅和更有吸引力的体验的重要垫脚石。