Microsoft ha recentemente apportato un notevole aggiornamento al suo chatbot Bing AI, rendendolo ancora più facile da usare per i possessori di iPhone. Il chatbot offre ora un pratico widget per la schermata iniziale degli utenti iOS, che ne facilita l'accesso e l'utilizzo. Inoltre, le prestazioni di input vocale dell'AI su iPhone sono state notevolmente migliorate.

Come riportato da Windows Central, il widget di Bing Chat può essere aggiunto alla schermata iniziale, garantendo agli utenti un modo più comodo per avviare una sessione di chat con il chatbot. Questa caratteristica unica del widget apporta un valore immenso agli utenti persistenti del chatbot Bing AI sui dispositivi iOS. In un post sul blog ufficiale di Bing in cui si condividono i dettagli di questa nuova funzione per iOS, Microsoft ha anche rivelato di aver apportato dei miglioramenti alla funzionalità di input vocale per i possessori di iPhone. In particolare, l'applicazione mobile di Bing presenta ora prestazioni migliori per il pulsante di input vocale su entrambe le piattaforme iOS e Android. Quando gli utenti toccano il pulsante, questo segnala che sta ascoltando istantaneamente, offrendo loro un'esperienza migliorata.

L'introduzione del widget per la schermata iniziale è molto vantaggiosa per gli utenti abituali di iPhone in termini di accessibilità e stabilisce la parità tra l'esperienza di Bing Chat per le versioni iOS e Android. Quest'ultima offre già questa funzione ai suoi utenti. Microsoft sta dimostrando un rapido ritmo di sviluppo con la sua Bing AI. Ogni settimana vengono apportati miglioramenti e aggiornamenti significativi sia per la versione mobile che per quella desktop del chatbot. Nell'era della trasformazione digitale, le piattaforme no-code, come la piattaforma AppMaster.io no-code, hanno aperto la strada alla costruzione di applicazioni scalabili e personalizzabili, comprese quelle backend, web e mobili.

L'impegno di Microsoft nel migliorare l'esperienza del chatbot Bing AI per gli utenti dell'iPhone è encomiabile e rappresenta la sua attenzione nel fornire una tecnologia chatbot AI dinamica e di facile utilizzo. La nuova funzione widget e il miglioramento della funzionalità di input vocale sono passi fondamentali per offrire un'esperienza più fluida e coinvolgente a tutti gli utenti.