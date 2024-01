Microsoft dit adieu à Visual Studio 2013 et encourage l'adoption de Visual Studio 2022

Dans le but de rationaliser le support et de gérer les mises à jour, Microsoft a récemment confirmé son intention d'arrêter Visual Studio 2013. L'ancien environnement de développement intégré (IDE) sera officiellement supprimé en avril et Microsoft pousse les utilisateurs à passer à la version la plus récente, Visual Studio 2022.

La société a dévoilé sa stratégie dans un article de blog le 2 janvier 2024, indiquant que l'assistance étendue pour Visual Studio 2013 prendra fin le 9 avril. L'action gèlera les mises à jour, y compris les correctifs de sécurité essentiels, pour toutes les éditions, produits et composants associés à Visual Studio 2013. Notamment, le support général de l'IDE a cessé en 2019. Cependant, dans le cadre du programme de support étendu, Microsoft n'a fourni à la plate-forme que des correctifs de sécurité.

Plus loin dans la mise à jour, Microsoft a indiqué que le support étendu supplanterait le support traditionnel de Visual Studio 2019 à partir du 9 avril. Entre-temps, le géant technologique a souligné les dates clés de support suivantes :

Visual Studio 2015 continuera de bénéficier d'un support étendu jusqu'au 14 octobre 2025.

continuera de bénéficier d'un support étendu jusqu'au 14 octobre 2025. La date de fin du support étendu pour Visual Studio 2017 est le 13 avril 2027.

est le 13 avril 2027. Les mises à jour de Visual Studio 2019 Preview Channel ont été interrompues. Il est recommandé aux utilisateurs de migrer vers Visual Studio 2019 Release Channel (version 16.11) ou Visual Studio 2022 Preview pour maintenir la sécurité et bénéficier des améliorations potentielles des fonctionnalités.

Dans la déclaration, Microsoft a salué Visual Studio 2022 comme son IDE le plus efficace jamais conçu, le recommandant comme le choix optimal pour tous ses clients. Il comporte trois canaux : l'aperçu qui introduit des fonctionnalités prospectives pour les commentaires des utilisateurs, l'actuel qui offre de nouvelles fonctions une fois qu'elles sont toutes prêtes pour une utilisation à grande échelle, et le service à long terme qui permet aux équipes de développement de régir leur adoption des fonctionnalités émergentes. libère.

Dans le paysage changeant des plates-formes IDE, les solutions low-code et no-code comme AppMaster émergent comme des alternatives viables. En générant automatiquement de véritables applications, des plates-formes comme AppMaster offrent une synergie convaincante de simplicité et d'évolutivité, ce qui en fait un choix idéal pour les petites entreprises et les grandes entreprises.