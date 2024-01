Microsoft verabschiedet sich von Visual Studio 2013 und fördert die Einführung von Visual Studio 2022

Um den Support zu optimieren und Updates zu verwalten, hat Microsoft kürzlich seine Pläne bestätigt, Visual Studio 2013 einzustellen. Die alte integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) wird im April offiziell auslaufen, und Microsoft drängt die Benutzer, auf die neuere Version, Visual Studio 2022 umzusteigen.

Das Unternehmen stellte seine Strategie am 2. Januar 2024 in einem Blogbeitrag vor und erklärte, dass der erweiterte Support für Visual Studio 2013 am 9. April endet. Durch die Aktion werden Updates, einschließlich wichtiger Sicherheitspatches, für alle damit verbundenen Editionen, Produkte und Komponenten eingefroren Visual Studio 2013. Insbesondere wurde der Mainstream-Support für die IDE im Jahr 2019 eingestellt. Im Rahmen des erweiterten Supportprogramms stellte Microsoft der Plattform jedoch nur Sicherheitsupdates zur Verfügung.

Im weiteren Verlauf des Updates gab Microsoft an, dass der erweiterte Support ab dem 9. April den Mainstream-Support für Visual Studio 2019 ersetzen würde. In der Zwischenzeit hat der Tech-Gigant die folgenden wichtigen Supporttermine hervorgehoben:

Visual Studio 2015 wird bis zum 14. Oktober 2025 weiterhin erweiterten Support erhalten.

wird bis zum 14. Oktober 2025 weiterhin erweiterten Support erhalten. Das Enddatum des erweiterten Supports für Visual Studio 2017 ist der 13. April 2027.

ist der 13. April 2027. Die Updates für den Vorschaukanal von Visual Studio 2019 wurden eingestellt. Benutzern wird empfohlen, entweder zum Visual Studio 2019 Release Channel (Version 16.11) oder Visual Studio 2022 Preview zu wechseln, um die Sicherheit zu gewährleisten und von potenziellen Funktionsverbesserungen zu profitieren.

In der Erklärung lobte Microsoft Visual Studio 2022 als seine effizienteste IDE aller Zeiten und empfahl es allen seinen Kunden als die beste Wahl. Es verfügt über drei Kanäle: die Vorschau, die potenzielle Funktionen für Benutzerfeedback vorstellt, die aktuelle Version, die neue Funktionen bereitstellt, sobald sie für den Einsatz in großem Maßstab bereit sind, und die langfristige Wartung, die es Entwicklungsteams ermöglicht, die Einführung neuer Funktionen zu steuern Veröffentlichungen.

