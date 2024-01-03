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Microsoft прощается с Visual Studio 2013 и призывает перейти на Visual Studio 2022

03, янв. 2024
Microsoft прощается с Visual Studio 2013 и призывает перейти на Visual Studio 2022

Стремясь оптимизировать поддержку и управление обновлениями, Microsoft недавно подтвердила свои планы прекратить выпуск Visual Studio 2013. Устаревшая интегрированная среда разработки (IDE) будет официально прекращена в апреле, и Microsoft призывает пользователей перейти на более новую версию Visual Studio 2022.

Компания представила свою стратегию в сообщении в блоге 2 января 2024 года, заявив, что расширенная поддержка Visual Studio 2013 прекратится 9 апреля. В результате этого действия будут заморожены обновления, включая важные исправления безопасности, для всех выпусков, продуктов и компонентов, связанных с Visual Studio 2013. Примечательно, что основная поддержка IDE прекратилась в 2019 году. Однако в рамках программы расширенной поддержки Microsoft предоставила платформе только исправления безопасности.

Далее в обновлении Microsoft указала, что расширенная поддержка заменит основную поддержку Visual Studio 2019 начиная с 9 апреля. Тем временем технический гигант выделил следующие ключевые даты поддержки:

  • Visual Studio 2015 продолжит получать расширенную поддержку до 14 октября 2025 года.
  • Дата окончания расширенной поддержки Visual Studio 2017 — 13 апреля 2027 г.
  • Обновления для канала предварительной версии Visual Studio 2019 прекращены. Пользователям рекомендуется перейти на канал выпуска Visual Studio 2019 (версия 16.11) или на предварительную версию Visual Studio 2022, чтобы обеспечить безопасность и воспользоваться преимуществами потенциальных улучшений функций.

В декларации Microsoft назвала Visual Studio 2022 самой эффективной IDE за всю историю и рекомендовала ее как оптимальный выбор для всех своих клиентов. У него есть три канала: предварительная версия, которая представляет перспективные функции для обратной связи с пользователем, текущая версия, которая предоставляет новые функции, как только они готовы к широкомасштабному использованию, и долгосрочное обслуживание, которое позволяет командам разработчиков управлять внедрением новых функций. релизы.

В меняющемся ландшафте платформ IDE решения с низким уровнем кода и без него, такие как AppMaster, становятся жизнеспособной альтернативой. Автоматически генерируя реальные приложения, такие платформы, как AppMaster, предлагают убедительное сочетание простоты и масштабируемости, что делает их идеальным выбором как для малого бизнеса, так и для предприятий.

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