Microsoft dice addio a Visual Studio 2013 e incoraggia l'adozione di Visual Studio 2022

Nel tentativo di semplificare il supporto e gestire gli aggiornamenti, Microsoft ha recentemente confermato i suoi piani per interrompere Visual Studio 2013. L'ambiente di sviluppo integrato (IDE) legacy verrà ufficialmente eliminato ad aprile e Microsoft sta spingendo gli utenti a passare alla versione più recente, Visual Studio 2022.

L'azienda ha svelato la sua strategia in un post sul blog il 2 gennaio 2024, affermando che l'assistenza estesa per Visual Studio 2013 terminerà il 9 aprile. L'azione bloccherà gli aggiornamenti, comprese le patch di sicurezza essenziali, per tutte le edizioni, prodotti e componenti associati a Visual Studio 2013. In particolare, il supporto tradizionale per l’IDE ​​è cessato nel 2019. Tuttavia, nell’ambito del programma di supporto esteso, Microsoft ha fornito alla piattaforma solo correzioni di sicurezza.

Più avanti nell'aggiornamento, Microsoft ha indicato che il supporto esteso sostituirà il supporto tradizionale per Visual Studio 2019 a partire dal 9 aprile. Nel frattempo, il colosso della tecnologia ha evidenziato le seguenti date chiave del supporto:

Visual Studio 2015 continuerà a ricevere il supporto esteso fino al 14 ottobre 2025.

continuerà a ricevere il supporto esteso fino al 14 ottobre 2025. La data di fine del supporto esteso per Visual Studio 2017 è il 13 aprile 2027.

è il 13 aprile 2027. Gli aggiornamenti per Visual Studio 2019 Preview Channel sono stati interrotti. Si consiglia agli utenti di eseguire il trasferimento al canale di rilascio Visual Studio 2019 (versione 16.11) o all'anteprima Visual Studio 2022 per mantenere la sicurezza e trarre vantaggio dai potenziali miglioramenti delle funzionalità.

Nella dichiarazione, Microsoft ha lodato Visual Studio 2022 come il suo IDE più efficiente di sempre, consigliandolo come la scelta ottimale per tutti i suoi clienti. Ha tre canali: Anteprima che introduce potenziali funzionalità per il feedback degli utenti, Corrente che fornisce nuove funzioni una volta che sono tutte impostate per un utilizzo su larga scala e Manutenzione a lungo termine che consente ai team di sviluppo di governare l'adozione delle funzionalità emergenti. rilascia.

