Microsoft, Visual Studio 2013'e Veda Ediyor, Visual Studio 2022'nin Benimsenmesini Teşvik Ediyor

Desteği kolaylaştırmak ve güncellemeleri yönetmek amacıyla Microsoft yakın zamanda Visual Studio 2013 durdurma planlarını doğruladı. Eski Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nisan ayında resmi olarak kullanımdan kaldırılacak ve Microsoft kullanıcıları daha yeni sürüm olan Visual Studio 2022 geçmeye zorluyor.

Şirket, stratejisini 2 Ocak 2024'teki bir blog gönderisinde açıkladı ve Visual Studio 2013 için genişletilmiş desteğin 9 Nisan'da sona ereceğini belirtti. Bu eylem, Visual Studio 2013 ile ilgili tüm sürümler, ürünler ve bileşenler için temel güvenlik yamaları da dahil olmak üzere güncellemeleri donduracak. Visual Studio 2013. Özellikle IDE'ye yönelik genel destek 2019'da sona erdi. Ancak genişletilmiş destek programı kapsamında Microsoft, platformu yalnızca güvenlik düzeltmeleriyle donattı.

Güncellemenin ilerleyen bölümlerinde Microsoft, genişletilmiş desteğin 9 Nisan'dan itibaren Visual Studio 2019 için genel desteğin yerini alacağını belirtti. Bu arada teknoloji devi, aşağıdaki önemli destek tarihlerini vurguladı:

Visual Studio 2015 14 Ekim 2025'e kadar uzatılmış destek almaya devam edecek.

14 Ekim 2025'e kadar uzatılmış destek almaya devam edecek. Visual Studio 2017 için uzatılmış destek bitiş tarihi 13 Nisan 2027'dir.

için uzatılmış destek bitiş tarihi 13 Nisan 2027'dir. Visual Studio 2019 Önizleme Kanalı güncellemeleri durduruldu. Güvenliği korumak ve olası özellik iyileştirmelerinden yararlanmak için kullanıcıların Visual Studio 2019 Yayın Kanalı'na (sürüm 16.11) veya Visual Studio 2022 Önizlemesine aktarım yapmaları önerilir.

Bildiride Microsoft, Visual Studio 2022 şimdiye kadarki en verimli IDE olarak övdü ve onu tüm müşterileri için en uygun seçim olarak önerdi. Üç kanala sahiptir: Kullanıcı geri bildirimi için olası özellikleri tanıtan Önizleme, büyük ölçekli kullanıma hazır hale getirildikten sonra yeni işlevler sunan Current ve geliştirme ekiplerinin yeni ortaya çıkan özellikleri benimsemelerini yönetmelerine olanak tanıyan Uzun Süreli Hizmet. Salıverme.

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