في محاولة لتبسيط الدعم وإدارة التحديثات، أكدت Microsoft مؤخرًا خططها لإيقاف Visual Studio 2013. سيتم التخلص التدريجي من بيئة التطوير المتكاملة (IDE) القديمة رسميًا في أبريل، وتدفع Microsoft المستخدمين للانتقال إلى الإصدار الأحدث، Visual Studio 2022.

كشفت الشركة عن استراتيجيتها في منشور مدونة بتاريخ 2 يناير 2024، مشيرة إلى أن المساعدة الممتدة لـ Visual Studio 2013 ستنتهي في 9 أبريل. سيؤدي هذا الإجراء إلى تجميد التحديثات، بما في ذلك تصحيحات الأمان الأساسية، لجميع الإصدارات والمنتجات والمكونات المرتبطة بـ Visual Studio 2013. والجدير بالذكر أن الدعم السائد لـ IDE توقف في عام 2019. ومع ذلك، في إطار برنامج الدعم الموسع، قامت Microsoft بتزويد النظام الأساسي بإصلاحات أمنية فقط.

علاوة على ذلك، أشارت Microsoft في التحديث إلى أن الدعم الموسع سيحل محل الدعم السائد لـ Visual Studio 2019 بدءًا من 9 أبريل. وفي غضون ذلك، سلط عملاق التكنولوجيا الضوء على تواريخ الدعم الرئيسية التالية:

سيستمر Visual Studio 2015 في تلقي الدعم الممتد حتى 14 أكتوبر 2025.

في تلقي الدعم الممتد حتى 14 أكتوبر 2025. تاريخ انتهاء الدعم الممتد لـ Visual Studio 2017 هو 13 أبريل 2027.

هو 13 أبريل 2027. تم إيقاف التحديثات الخاصة بقناة معاينة Visual Studio 2019. يوصى للمستخدمين بالانتقال إلى قناة إصدار Visual Studio 2019 (الإصدار 16.11) أو Visual Studio 2022 Preview للحفاظ على الأمان والاستفادة من تحسينات الميزات المحتملة.

في الإعلان، أشادت Microsoft بـ Visual Studio 2022 باعتباره IDE الأكثر كفاءة على الإطلاق، وأوصت به باعتباره الخيار الأمثل لجميع عملائها. يحتوي على ثلاث قنوات: المعاينة التي تقدم ميزات محتملة لتعليقات المستخدمين، والتي توفر وظائف جديدة بمجرد أن يتم إعدادها للاستخدام على نطاق واسع، والخدمة طويلة الأجل التي تسمح لفرق التطوير بالتحكم في اعتمادهم للميزات الناشئة إطلاق.

في المشهد المتغير لمنصات IDE، تظهر الحلول ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster كبدائل قابلة للتطبيق. من خلال إنشاء تطبيقات حقيقية تلقائيًا، توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster تآزرًا مقنعًا بين البساطة وقابلية التوسع، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من الشركات الصغيرة والمؤسسات.