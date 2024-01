Microsoft neemt afscheid van Visual Studio 2013 en moedigt adoptie van Visual Studio 2022 aan

In een poging om de ondersteuning te stroomlijnen en updates te beheren, heeft Microsoft onlangs zijn plannen bevestigd om Visual Studio 2013 stop te zetten. De oude Integrated Development Environment (IDE) wordt in april officieel uitgefaseerd en Microsoft spoort gebruikers aan om over te stappen naar de nieuwere versie, Visual Studio 2022.

Het bedrijf onthulde zijn strategie in een blogpost op 2 januari 2024, waarin stond dat de uitgebreide ondersteuning voor Visual Studio 2013 op 9 april zal eindigen. Door deze actie zullen updates, inclusief essentiële beveiligingspatches, worden bevroren voor alle edities, producten en componenten die verband houden met Visual Studio 2013. Met name de reguliere ondersteuning voor de IDE stopte in 2019. In het kader van het uitgebreide ondersteuningsprogramma voorzag Microsoft het platform echter alleen van beveiligingsoplossingen.

Verderop in de update gaf Microsoft aan dat uitgebreide ondersteuning vanaf 9 april de reguliere ondersteuning voor Visual Studio 2019 zou vervangen. In de tussentijd benadrukte de techgigant de volgende belangrijke ondersteuningsdata:

Visual Studio 2015 zal uitgebreide ondersteuning blijven ontvangen tot 14 oktober 2025.

zal uitgebreide ondersteuning blijven ontvangen tot 14 oktober 2025. De verlengde einddatum van de ondersteuning voor Visual Studio 2017 is 13 april 2027.

is 13 april 2027. De updates voor Visual Studio 2019 Preview Channel zijn stopgezet. Het wordt aanbevolen dat gebruikers overstappen naar Visual Studio 2019 Release Channel (versie 16.11) of Visual Studio 2022 Preview om de veiligheid te behouden en te profiteren van mogelijke functieverbeteringen.

In de verklaring prees Microsoft Visual Studio 2022 als de meest efficiënte IDE ooit en beval het aan als de optimale keuze voor al zijn klanten. Het heeft een drietal kanalen: de Preview die toekomstige functies introduceert voor gebruikersfeedback, Current die nieuwe functies levert zodra ze klaar zijn voor grootschalig gebruik, en Long-Term Servicing waarmee ontwikkelingsteams hun adoptie van opkomende functies kunnen regelen. releases.

