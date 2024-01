Microsoft dá adeus ao Visual Studio 2013 e incentiva a adoção do Visual Studio 2022

Em um esforço para agilizar o suporte e gerenciar atualizações, Microsoft confirmou recentemente seus planos de descontinuar Visual Studio 2013. O ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) herdado será oficialmente descontinuado em abril, e Microsoft está incentivando os usuários a mudarem para a versão mais recente, Visual Studio 2022.

A empresa revelou sua estratégia em uma postagem no blog em 2 de janeiro de 2024, informando que a assistência estendida para Visual Studio 2013 terminará em 9 de abril. A ação congelará as atualizações, incluindo patches de segurança essenciais, para todas as edições, produtos e componentes associados ao Visual Studio 2013. Notavelmente, o suporte principal para o IDE cessou em 2019. No entanto, no âmbito do programa de suporte estendido, Microsoft forneceu à plataforma apenas correções de segurança.

Mais adiante na atualização, Microsoft indicou que o suporte estendido substituiria o suporte convencional para Visual Studio 2019 a partir de 9 de abril. Enquanto isso, o gigante da tecnologia destacou as seguintes datas principais de suporte:

Visual Studio 2015 continuará recebendo suporte estendido até 14 de outubro de 2025.

continuará recebendo suporte estendido até 14 de outubro de 2025. A data de término do suporte estendido para Visual Studio 2017 é 13 de abril de 2027.

é 13 de abril de 2027. As atualizações do Visual Studio 2019 Preview Channel foram descontinuadas. É recomendado que os usuários transfiram para Visual Studio 2019 Release Channel (versão 16.11) ou Visual Studio 2022 Preview para manter a segurança e se beneficiar de possíveis melhorias de recursos.

Na declaração, Microsoft elogiou Visual Studio 2022 como seu IDE mais eficiente de todos os tempos, recomendando-o como a escolha ideal para todos os seus clientes. Ele tem um trio de canais: o Preview, que apresenta recursos potenciais para feedback do usuário, o Current, que oferece novas funções assim que estiverem prontos para utilização em larga escala, e o Long-Term Servicing, que permite que as equipes de desenvolvimento controlem a adoção de recursos emergentes. lançamentos.

No cenário mutável das plataformas IDE, soluções com e sem código, como AppMaster estão surgindo como alternativas viáveis. Ao gerar automaticamente aplicativos reais, plataformas como AppMaster oferecem uma sinergia atraente de simplicidade e escalabilidade, tornando-os a escolha ideal para pequenas e grandes empresas.