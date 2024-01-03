Microsoft 告别 Visual Studio 2013，鼓励采用 Visual Studio 2022

为了简化支持和管理更新， Microsoft最近确认计划停止使用Visual Studio 2013.旧版集成开发环境 (IDE) 将于 4 月份正式淘汰， Microsoft正在推动用户转向更新版本Visual Studio 2022 。

该公司在 2024 年 1 月 2 日的博客文章中公布了其战略，表示对Visual Studio 2013相关的所有版本、产品和组件的更新，包括重要的安全补丁。 Visual Studio 2013.值得注意的是，对该 IDE 的主流支持已于 2019 年停止。但是，根据扩展支持计划， Microsoft仅为该平台提供了安全修复程序。

在更新中， Microsoft表示，从 4 月 9 日开始，扩展支持将取代对Visual Studio 2019主流支持。与此同时，这家科技巨头强调了以下关键支持日期：

Visual Studio 2015 将继续获得延长支持，直至 2025 年 10 月 14 日。

将继续获得延长支持，直至 2025 年 10 月 14 日。 Visual Studio 2017 的扩展支持结束日期是 2027 年 4 月 13 日。

的扩展支持结束日期是 2027 年 4 月 13 日。 Visual Studio 2019 预览频道的更新已停止。建议用户转移到 Visual Studio 2019 发布频道（版本 16.11）或 Visual Studio 2022 预览版，以维护安全性并从潜在的功能改进中受益。

在声明中， Microsoft称赞Visual Studio 2022是有史以来最高效的 IDE，并推荐它作为所有客户的最佳选择。它有三个渠道：预览版，引入了用户反馈的预期功能；当前版，一旦新功能准备好大规模使用就提供新功能；长期服务，允许开发团队管理新兴功能的采用发布。

在不断变化的 IDE 平台格局中，像AppMaster这样的低代码和无代码解决方案正在成为可行的替代方案。通过自动生成真实的应用程序， AppMaster等平台提供了令人信服的简单性和可扩展性的协同作用，使其成为小型企业和企业的理想选择。