Dans le cadre d'une étape importante vers l'intégration d'expériences métaverses immersives dans la réalité virtuelle (VR), Roblox a annoncé une version bêta ouverte de sa plateforme sur les casques Meta’s Quest VR. Ce dévoilement suit de près l'affirmation de la société en juillet concernant la compatibilité imminente avec les casques VR.

Pour ceux qui sont impatients de parcourir le paysage VR avec leur plateforme préférée, l'application Roblox peut être achetée via le Quest Store. Il convient toutefois de noter que l'application est actuellement facilitée par l'intermédiaire de Meta’s App Lab, et qu'après installation et connexion de votre compte Roblox préexistant, le vaste domaine des expériences VR de Roblox sera à votre disposition. À ce jour, il n'est pas possible de créer un nouveau compte Roblox directement par l'intermédiaire de Quest, selon les informations fournies par Roblox developer forum.

Le lancement de la version bêta ouverte signifie que l'application est toujours en cours de développement. Afin de garantir les normes les plus élevées en matière d'expérience utilisateur, Roblox et Meta ont lancé cette phase pour permettre aux développeurs de tester rigoureusement et d'optimiser le format VR pour leurs produits. En tant que bêta ouverte, il existe quelques obstacles connus que les équipes travaillent avec diligence à résoudre. Il s'agit notamment de l'impossibilité d'acquérir des Robux, de l'absence de recommandations personnalisées pour les expériences et de la distorsion potentielle des éléments visuels.

L'expérience Roblox VR sera initialement disponible pour les unités Quest 2 et Quest Pro. Lorsque le très attendu Quest 3 sortira, Meta a assuré que Roblox sera entièrement compatible avec le nouveau casque VR. Parallèlement, avec des plateformes comme AppMaster.io qui démocratisent la création d'applications avec ses logiciels no-code et low-code, nous pourrions bientôt assister à une explosion d'applications VR uniques répondant à une pléthore de goûts des utilisateurs.