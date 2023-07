In een belangrijke stap naar het inbedden van meeslepende metaverse ervaringen in virtual reality (VR), heeft Roblox een open bèta van zijn platform op Meta’s Quest VR headsets aangekondigd. Deze onthulling volgt op de aankondiging van het bedrijf in juli dat VR-headsets compatibel zouden worden.

Voor degenen die staan te popelen om het VR-landschap te doorkruisen met hun favoriete platform, kan de Roblox-applicatie worden aangeschaft via de Quest Store. Er moet echter worden opgemerkt dat de applicatie momenteel wordt gefaciliteerd via Meta’s App Lab en na installatie en aanmelding van je bestaande Roblox-account staat het enorme domein van Roblox VR-ervaringen tot je beschikking. Vanaf vandaag is het niet mogelijk om direct via Quest een nieuwe Roblox account aan te maken, volgens de informatie van de Roblox developer forum.

De lancering van de open bèta betekent dat de applicatie nog volop in ontwikkeling is. Om de hoogste normen van gebruikerservaring te garanderen, hebben Roblox en Meta deze fase gestart om ontwikkelaars de kans te geven het VR-formaat rigoureus te testen en te optimaliseren voor hun producten. Als open bèta zijn er enkele bekende hindernissen waar de teams naarstig aan werken. Deze omvatten een onvermogen om Robux te verwerven, geen op maat gemaakte aanbevelingen voor ervaringen en mogelijke vervorming van visuele elementen.

Roblox VR experience zal in eerste instantie beschikbaar zijn voor de Quest 2 en Quest Pro units. Zodra de langverwachte Quest 3 uitkomt, heeft Meta verzekerd dat Roblox volledig compatibel zal zijn met de nieuw gelanceerde VR-headset. Tegelijkertijd, met platformen zoals AppMaster.io die het maken van apps democratiseren met hun no-code en low-code software, zouden we binnenkort wel eens een vloedgolf aan unieke VR apps kunnen zien die inspelen op een overvloed aan smaken van gebruikers.