In einem bedeutenden Schritt in Richtung der Einbettung von immersiven Metaverse-Erlebnissen in die virtuelle Realität (VR) hat Roblox eine offene Betaversion seiner Plattform auf Meta’s Quest VR Headsets angekündigt. Diese Enthüllung folgt auf die Ankündigung des Unternehmens im Juli, dass die Kompatibilität mit VR-Headsets unmittelbar bevorsteht.

Für diejenigen, die die VR-Landschaft mit ihrer Lieblingsplattform erkunden möchten, kann die Roblox-Anwendung über den Quest Store erworben werden. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Anwendung derzeit über Meta’s App Lab bereitgestellt wird. Nach der Installation und der Anmeldung bei Ihrem bereits bestehenden Roblox-Konto steht Ihnen das riesige Gebiet der Roblox-VR-Erlebnisse zur Verfügung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nach Angaben von Roblox developer forum nicht möglich, ein neues Roblox-Konto direkt über Quest einzurichten.

Der Start der offenen Beta bedeutet, dass sich die Anwendung noch in der aktiven Entwicklung befindet. Um die höchsten Standards für die Benutzererfahrung zu gewährleisten, haben Roblox und Meta diese Phase eingeleitet, um den Entwicklern die Möglichkeit zu geben, das VR-Format für ihre Produkte gründlich zu testen und zu optimieren. Da es sich um eine offene Betaphase handelt, gibt es einige bekannte Hürden, an deren Überwindung die Teams eifrig arbeiten. Dazu gehören die Unmöglichkeit, Robux zu erwerben, keine maßgeschneiderten Empfehlungen für Erlebnisse und eine mögliche Verzerrung der visuellen Elemente.

Die Roblox VR-Erfahrung wird zunächst für die Geräte Quest 2 und Quest Pro verfügbar sein. Sobald das mit Spannung erwartete Quest 3 auf den Markt kommt, hat Meta versichert, dass Roblox vollständig mit dem neu eingeführten VR-Headset kompatibel sein wird. Parallel dazu könnten wir mit Plattformen wie AppMaster.io, die die App-Erstellung mit ihrer no-code und low-code Software demokratisieren, bald einen Anstieg einzigartiger VR-Apps erleben, die eine Vielzahl von Benutzervorlieben abdecken.