Sürükleyici metaverse deneyimlerini sanal gerçekliğe (VR) yerleştirme yolunda önemli bir adım atan Roblox, Meta's Quest VR kulaklıklarındaki platformunun açık beta sürümünü duyurdu. Bu açıklama, şirketin Temmuz ayında yaklaşmakta olan VR kulaklık uyumluluğu iddiasını yakından takip ediyor.

En sevdikleri platformla VR manzarasında gezinmek isteyenler için, Roblox uygulaması Quest Store aracılığıyla edinilebilir. Bununla birlikte, uygulamanın şu anda Meta's App Lab aracılığıyla kolaylaştırıldığına dikkat edilmelidir ve önceden var olan Roblox hesabınızı yükleyip oturum açtıktan sonra, Roblox VR deneyimlerinin geniş alanı hizmetinizde olacaktır. Roblox developer forum tarafından sağlanan bilgilere göre, bugün itibariyle doğrudan Quest aracılığıyla yeni bir Roblox hesabı oluşturma olanağı mevcut değildir.

Açık betanın lansmanı, uygulamanın hala aktif geliştirme aşamasında olduğu anlamına gelir. En yüksek kullanıcı deneyimi standartlarını sağlamak için Roblox ve Meta, geliştiricilere ürünleri için VR formatını titizlikle test etme ve optimize etme fırsatı vermek için bu aşamayı başlattı. Açık beta olarak, ekiplerin çözmek için gayretle çalıştıkları bilinen bazı engeller var. Bunlar, Robux'u edinememe, deneyimler için özel önerilerin olmaması ve görsel öğelerin potansiyel olarak bozulmasını içerir.

Roblox VR deneyimi, başlangıçta Quest 2 ve Quest Pro birimleri için mevcut olacak. Merakla beklenen Quest 3 çıktığında Meta, Roblox'un yeni piyasaya sürülen VR başlığıyla tamamen uyumlu olacağını garanti etti. Buna paralel olarak, AppMaster.io gibi no-code ve low-code yazılımıyla uygulama oluşturmayı demokratikleştiren platformlarla, çok sayıda kullanıcı zevkine hitap eden benzersiz VR uygulamalarında yakında bir artış görebiliriz.