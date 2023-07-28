Roblox 宣布在Meta’s Quest VR 头戴式设备上开放其平台的测试版，这是向虚拟现实（VR）嵌入沉浸式元宇宙体验迈出的重要一步。此次发布紧随该公司 7 月份宣布即将推出 VR 头显兼容性的消息。

对于那些渴望通过自己喜爱的平台体验 VR 的人来说，可以通过 Quest Store 购买 Roblox 应用程序。不过需要注意的是，该应用程序目前是通过Meta’s App Lab 进行推广的，安装并登录已有的 Roblox 账户后，您就可以使用大量的 Roblox VR 体验。根据Roblox developer forum 提供的信息，目前还不能直接通过 Quest 建立新的 Roblox 账户。

开放测试版的推出意味着该应用程序仍在积极开发之中。为了确保最高标准的用户体验，Roblox 和 Meta 启动了这一阶段，让开发人员有机会对其产品的 VR 格式进行严格测试和优化。作为开放测试版，团队正在努力解决一些已知的障碍。这些障碍包括无法获取 Robux、没有量身定制的体验建议以及视觉元素可能失真。

Roblox VR 体验最初将用于Quest 2 和Quest Pro 设备。一旦万众期待的 Quest 3 推出，Meta 保证 Roblox 将与新推出的 VR 头显完全兼容。与此同时，随着AppMaster.io 等平台利用其no-code 和low-code 软件实现应用程序创建的民主化，我们可能很快就会看到迎合众多用户口味的独特 VR 应用程序激增。