Num passo significativo para a incorporação de experiências metaversais imersivas na realidade virtual (RV), a Roblox anunciou uma versão beta aberta da sua plataforma nos auscultadores Meta’s Quest VR. Esta revelação segue de perto a afirmação da empresa em julho sobre a iminente compatibilidade com auscultadores de RV.

Para aqueles que estão ansiosos por atravessar a paisagem da RV com a sua plataforma favorita, a aplicação Roblox pode ser adquirida através da Quest Store. É de notar, no entanto, que a aplicação está atualmente a ser facilitada através de Meta’s App Lab e, após a instalação e o início de sessão da sua conta Roblox pré-existente, o vasto domínio das experiências Roblox VR estará à sua disposição. Atualmente, a possibilidade de criar uma nova conta Roblox diretamente através do Quest não está disponível, de acordo com as informações fornecidas pelo Roblox developer forum.

O lançamento da versão beta aberta significa que a aplicação ainda está em desenvolvimento ativo. Para garantir os mais elevados padrões de experiência do utilizador, a Roblox e a Meta iniciaram esta fase para dar aos programadores a oportunidade de testar rigorosamente e otimizar o formato de RV para os seus produtos. Como um beta aberto, existem alguns obstáculos conhecidos que as equipas estão a trabalhar diligentemente para resolver. Estes incluem a impossibilidade de adquirir Robux, a ausência de recomendações personalizadas para experiências e a potencial distorção de elementos visuais.

A experiência Roblox VR estará inicialmente disponível para as unidades Quest 2 e Quest Pro. Assim que o tão aguardado Quest 3 for lançado, a Meta garantiu que o Roblox será totalmente compatível com os recém-lançados auscultadores de RV. Paralelamente, com plataformas como AppMaster.io a democratizar a criação de aplicações com os seus softwares no-code e low-code, poderemos assistir em breve a um aumento de aplicações de RV exclusivas que satisfazem uma grande variedade de gostos dos utilizadores.