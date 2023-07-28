في خطوة مهمة نحو تضمين تجارب metaverse غامرة في الواقع الافتراضي (VR) ، أعلنت Roblox عن إصدار تجريبي مفتوح لمنصتها على سماعات Meta's Quest VR. يأتي هذا الكشف عن كثب في أعقاب تأكيد الشركة في يوليو على التوافق الوشيك لسماعات الرأس VR.

بالنسبة لأولئك الذين يتوقون لاجتياز مشهد الواقع الافتراضي باستخدام منصتهم المفضلة ، يمكن الحصول على تطبيق Roblox من خلال Quest Store. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليًا تسهيل التطبيق من خلال Meta's App Lab ، وعند تثبيت حساب Roblox الموجود مسبقًا وتسجيل الدخول إليه ، سيكون المجال الواسع لتجارب Roblox VR تحت تصرفك. اعتبارًا من اليوم ، لا تتوفر القدرة على إعداد حساب Roblox جديد مباشرةً من خلال Quest ، وفقًا للمعلومات المقدمة من Roblox developer forum.

يعني إطلاق الإصدار التجريبي المفتوح أن التطبيق لا يزال قيد التطوير النشط. لضمان أعلى معايير تجربة المستخدم ، بدأ Roblox و Meta هذه المرحلة للسماح للمطورين بفرصة الاختبار الصارم وتحسين تنسيق VR لمنتجاتهم. كإصدار تجريبي مفتوح ، هناك بعض العقبات المعروفة التي تعمل الفرق بجد لمعالجتها. يتضمن ذلك عدم القدرة على الحصول على Robux ، وعدم وجود توصيات مخصصة للتجارب ، والتشويه المحتمل للعناصر المرئية.

ستكون تجربة Roblox VR متاحة مبدئيًا لوحدات Quest 2 و Quest Pro. بمجرد طرح Quest 3 المنتظر بشغف ، أكدت Meta أن Roblox ستكون متوافقة تمامًا مع سماعات الرأس VR التي تم إطلاقها حديثًا. بالتوازي مع منصات مثل AppMaster.io التي تضفي طابعًا ديمقراطيًا على إنشاء التطبيقات من خلال برمجياتها no-code low-code ، فقد نشهد قريبًا زيادة في تطبيقات VR الفريدة التي تلبي عددًا كبيرًا من أذواق المستخدمين.