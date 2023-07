In un passo significativo verso l'integrazione di esperienze metaverse immersive nella realtà virtuale (VR), Roblox ha annunciato una beta aperta della propria piattaforma sulle cuffie Meta’s Quest VR. Questa presentazione segue da vicino l'affermazione dell'azienda, fatta a luglio, dell'imminente compatibilità con le cuffie VR.

Per coloro che sono desiderosi di attraversare il paesaggio VR con la loro piattaforma preferita, l'applicazione Roblox può essere acquistata attraverso il Quest Store. Va notato, tuttavia, che l'applicazione è attualmente facilitata attraverso Meta’s App Lab e, dopo l'installazione e l'accesso al proprio account Roblox preesistente, il vasto dominio di esperienze Roblox VR sarà a disposizione. Ad oggi, la possibilità di creare un nuovo account Roblox direttamente tramite Quest non è disponibile, secondo le informazioni fornite da Roblox developer forum.

Il lancio dell'open beta significa che l'applicazione è ancora in fase di sviluppo attivo. Per garantire i più alti standard di esperienza utente, Roblox e Meta hanno avviato questa fase per consentire agli sviluppatori di testare rigorosamente e ottimizzare il formato VR per i loro prodotti. Essendo una beta aperta, ci sono alcuni ostacoli noti che i team stanno lavorando diligentemente per risolvere. Tra questi, l'impossibilità di acquisire Robux, l'assenza di raccomandazioni personalizzate per le esperienze e la potenziale distorsione degli elementi visivi.

L'esperienza Roblox VR sarà inizialmente disponibile per le unità Quest 2 e Quest Pro. Quando uscirà l'atteso Quest 3, Meta ha assicurato che Roblox sarà pienamente compatibile con il nuovo headset VR. Parallelamente, con piattaforme come AppMaster.io che democratizzano la creazione di app con i suoi software no-code e low-code, potremmo presto assistere a un'impennata di applicazioni VR uniche che soddisfano una pletora di gusti degli utenti.