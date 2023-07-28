Компания Roblox объявила о начале открытого бета-тестирования своей платформы на гарнитурах Meta’s Quest VR, что стало важным шагом на пути к внедрению метавселенной в виртуальную реальность (VR). Это сообщение последовало за июльским заявлением компании о скорой совместимости с гарнитурами VR.

Для тех, кто хочет освоить VR-ландшафт с помощью любимой платформы, приложение Roblox можно приобрести в магазине Quest Store. Следует отметить, что в настоящее время приложение поддерживается через сайт Meta’s App Lab, и после установки и входа в уже существующую учетную запись Roblox в вашем распоряжении окажется обширная область VR-опытов Roblox. На сегодняшний день возможность создания новой учетной записи Roblox непосредственно через Quest, согласно информации, предоставленной Roblox developer forum, отсутствует.

Запуск открытой бета-версии означает, что приложение все еще находится в стадии активной разработки. Чтобы обеспечить высочайшие стандарты пользовательского опыта, Roblox и Meta инициировали этот этап, чтобы дать разработчикам возможность тщательно протестировать и оптимизировать формат VR для своих продуктов. В рамках открытой бета-версии существует ряд известных препятствий, над устранением которых команды старательно работают. Среди них - невозможность приобретения Robux, отсутствие индивидуальных рекомендаций для опыта и возможное искажение визуальных элементов.

На начальном этапе Roblox VR будет доступен для устройств Quest 2 и Quest Pro. После выхода долгожданного Quest 3 компания Meta гарантирует, что Roblox будет полностью совместим с новой VR-гарнитурой. Параллельно с этим такие платформы, как AppMaster.io, демократизируют создание приложений с помощью своих программ no-code и low-code, и вскоре мы можем увидеть всплеск уникальных VR-приложений, отвечающих самым разным вкусам пользователей.