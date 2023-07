Dans une annonce récente, Meta a dévoilé que ses utilisateurs pourraient désormais utiliser leurs avatars pour participer à des appels vidéo via Instagram et Messenger. Cette nouvelle fonctionnalité vise à offrir une solution viable pour les moments où les utilisateurs ne veulent pas ou ne peuvent pas apparaître à la caméra, en animant l'appel avec les représentations de leurs avatars.

Dans un billet de blog de la société, Meta a souligné avec empathie la nature pratique de la fonction, en déclarant : "Nous nous sommes tous retrouvés dans une situation où un appel entrant nous trouve avec des cheveux ébouriffés ou après un moment d'émotion. Dans de tels scénarios, nous sommes rarement prêts pour la caméra. Voici votre avatar Meta, une solution qui fait le lien entre l'activation et la désactivation de la caméra, vous permettant de rester présent lors d'un appel sans nécessairement être vu".

Cette innovation pourrait trouver un écho favorable auprès des personnes qui ne souhaitent pas montrer leur visage lors de certains appels vidéo. Toutefois, certains pourraient percevoir cette méthode d'interaction comme étrange et dérangeante, alors que de simples appels vocaux suffiraient.

La nouvelle fonctionnalité a été déployée sur les plateformes iOS et Android.

Outre les appels basés sur les avatars, plusieurs autres avancées liées aux avatars ont été annoncées par Meta. Meta a révélé qu'il testait une procédure simplifiée de création d'avatars pour Facebook et WhatsApp, qui permet aux utilisateurs de prendre une selfie en temps réel pour générer des suggestions d'avatars. Ces avatars générés par l'IA peuvent ensuite être sélectionnés et personnalisés par les utilisateurs afin de refléter fidèlement leur identité.

En outre, Meta a déclaré que ses utilisateurs peuvent désormais partager des autocollants animés représentant leurs avatars sur Instagram et Facebook Stories and Reels, Facebook comments, and private messaging threads on Messenger and Instagram. Ces autocollants peuvent représenter vos avatars impliqués dans des actions spécifiques telles que saluer, danser ou applaudir.

Autre avancée majeure, Meta permet aux utilisateurs d'associer les avatars de leurs amis à des autocollants, ouvrant ainsi la voie à une expérience sociale plus interactive. Les utilisateurs peuvent étiqueter leurs amis dans les histoires Facebook, ce qui permet à leurs avatars de partager l'espace numérique dans un autocollant. Cette fonction, appelée à juste titre "Social Stickers", permet aux utilisateurs de partager des autocollants d'eux et de leurs amis dans des fils de discussion personnels.

Meta L'entreprise a également fait un effort pour normaliser l'apparence des avatars sur toutes ses plateformes, afin de les rendre plus proportionnés et plus réalistes. L'entreprise a annoncé : "Nous nous efforçons d'uniformiser l'apparence des avatars sur toutes nos plateformes, y compris Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Il ne fait aucun doute que le fait de les rendre plus réalistes permet également de s'assurer que les vêtements des avatars attirent l'attention plutôt que des têtes caricaturales disproportionnées".

Ces mises à jour suivent la tendance observée dans l'industrie des plateformes no-code.