В своем недавнем заявлении Meta сообщил, что теперь его пользователи смогут использовать свои аватары для видеозвонков через сайты Instagram и Messenger. Эта новая функция призвана предложить эффективное решение для тех случаев, когда пользователи не хотят или не могут выступать перед камерой, анимируя разговор с помощью своих аватаров.

В своем блоге на сайте Meta компания с сочувствием отметила практический характер этой функции: "Все мы оказывались в ситуации, когда входящий звонок заставал нас с растрепанными волосами или после эмоционального момента. В таких ситуациях мы редко готовы к встрече с камерой. Представляем вашему вниманию аватар Meta - решение, которое устраняет разрыв между выключением и включением камеры, позволяя вам сохранять присутствие во время разговора, не оставаясь при этом незамеченным".

Это нововведение может найти положительный отклик у людей, которые не хотят показывать свое лицо во время видеозвонков. Однако некоторые могут воспринять это как необычный и нервирующий способ взаимодействия, в то время как достаточно простого голосового вызова.

Новая функция была внедрена на платформах iOS и Android.

Помимо звонков по аватарам, на сайте Meta были представлены и другие нововведения, связанные с аватарами. На сайте Meta была представлена упрощенная процедура создания аватаров для платформ Facebook и WhatsApp, которая позволяет пользователям делать селфи в режиме реального времени для создания аватаров. Эти аватары, сгенерированные искусственным интеллектом, могут быть выбраны и настроены пользователями для точного отражения их личности.

Кроме того, сайт Meta объявил, что теперь пользователи могут делиться анимированными стикерами со своими аватарами на сайтах Instagram и Facebook "Истории и ролики", Facebook "Комментарии" и в личных сообщениях Messenger и Instagram. Эти стикеры могут изображать аватаров, участвующих в определенных действиях, например, машущих руками, танцующих или аплодирующих.

Еще одним важным шагом вперед является то, что на сайте Meta пользователи могут добавлять в стикеры аватары своих друзей, что открывает путь к созданию более интерактивной социальной среды. Пользователи могут отмечать своих друзей в историях Facebook, позволяя их аватарам разделить цифровое пространство в стикере. Эта функция, получившая название "Социальные стикеры", позволяет пользователям обмениваться стикерами себя и своих друзей в личных чатах.

Meta Компания также предприняла попытку стандартизировать внешний вид аватаров на всех своих платформах, сделав их более пропорциональными и реалистичными. Компания объявила: "Мы сосредоточились на создании единого внешнего вида аватаров на всех наших платформах, включая Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp. Несомненно, благодаря тому, что аватары выглядят более реалистично, внимание привлекает их одежда, а не непропорционально большие карикатурные головы".

Эти обновления идут по стопам тенденции в индустрии платформ no-code. Например, такая платформа, как AppMaster, предлагает инструменты и системы, позволяющие пользователям быстро создавать мобильные, веб- и бэкэнд-приложения, используя возможности конструктора приложений без кода.