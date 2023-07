In een recente aankondiging onthulde Meta dat haar gebruikers nu hun avatars kunnen gebruiken voor videogesprekken via Instagram en Messenger. Deze nieuwe functie is bedoeld om een haalbare oplossing te bieden voor momenten waarop gebruikers niet voor de camera willen verschijnen of daarvoor niet geschikt zijn, door het gesprek te animeren met hun avatar.

In een blogbericht van het bedrijf, Meta, werd de praktische aard van de functie op empathische wijze benadrukt, door te stellen: "We hebben allemaal wel eens een situatie meegemaakt waarin een inkomend gesprek ons aantrof met verfomfaaid haar of na een emotioneel moment. In dit soort scenario's zijn we zelden klaar voor de camera. Maak kennis met je Meta avatar, een oplossing die de kloof overbrugt tussen het uit- en inschakelen van de camera, zodat je aanwezig kunt blijven tijdens een gesprek zonder per se gezien te worden."

Deze innovatie zou positief kunnen aanslaan bij mensen die hun gezicht niet willen laten zien tijdens bepaalde videogesprekken. Sommigen zouden dit echter kunnen opvatten als een eigenaardige en zenuwslopende interactiemethode, waar eenvoudige spraakgesprekken zouden volstaan.

De nieuwe functionaliteit is uitgerold voor zowel iOS als Android platforms.

Naast de avatar-gebaseerde gesprekken maakten verschillende andere verbeteringen met betrekking tot avatars deel uit van de aankondiging op Meta. Meta onthulde dat het een vereenvoudigde procedure voor het maken van avatars uitprobeert voor Facebook en WhatsApp, waarmee gebruikers een realtime selfie kunnen nemen om avatarsuggesties te genereren. Deze door AI gegenereerde avatars kunnen vervolgens door gebruikers worden geselecteerd en verder worden aangepast om hun identiteit nauwkeurig weer te geven.

Bovendien verklaarde Meta dat zijn gebruikers nu geanimeerde stickers met hun avatars kunnen delen in Instagram en Facebook Stories and Reels, Facebook comments en private messaging threads op Messenger en Instagram. Deze stickers kunnen je avatars afbeelden die betrokken zijn bij specifieke acties zoals zwaaien, dansen of applaudisseren.

Een andere grote stap voorwaarts is dat Meta gebruikers in staat stelt om de avatars van hun vrienden te betrekken bij stickers, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een meer interactieve sociale ervaring. Gebruikers kunnen hun vrienden taggen in Facebook stories, waardoor hun avatars digitale ruimte kunnen delen in een sticker. Met deze functie, die toepasselijk 'Social Stickers' wordt genoemd, kunnen gebruikers stickers van zichzelf en hun vrienden delen in persoonlijke chatgesprekken.

Meta Het bedrijf heeft zich ook ingespannen om het uiterlijk van avatars op al zijn platforms te standaardiseren, zodat ze er beter geproportioneerd en realistischer uitzien. Het bedrijf kondigde aan: "We richten ons op het creëren van een uniform avatar-uiterlijk op al onze platforms, waaronder Facebook, Instagram, Messenger, en WhatsApp. Ongetwijfeld zorgt het levensechter maken er ook voor dat de kleding van avatars de aandacht trekt in plaats van onevenredig grote karikaturale hoofden.

