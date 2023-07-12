在最近的一份公告中，Meta ，其用户现在可以通过Instagram 和Messenger 利用自己的头像进行视频通话。这一新颖的功能旨在为那些不愿意或不适合出镜的用户提供一个可行的解决方案，即用他们的化身代表动画通话。

在公司的一篇博客文章中，Meta 以感同身受的方式强调了该功能的实用性，指出："我们都曾遇到过这样的情况：来电时头发凌乱或情绪激动。在这种情况下，我们很少准备好面对镜头。介绍一下您的Meta头像，它是一种在关闭和打开摄像头之间架起桥梁的解决方案，让您在通话过程中保持存在感，而不一定被人看到。

这一创新可能会引起那些在某些视频通话中不愿意露脸的人的积极反响。然而，有些人可能会认为这是一种奇特而令人不安的互动方式，而简单的语音通话就足够了。

新功能已在iOS 和Android 平台上推出。

除了基于头像的通话外，Meta ，还发布了其他几项与头像相关的进展。Meta ，该公司透露正在为Facebook 和WhatsApp ，试用简化的头像创建程序，允许用户实时自拍以生成头像建议。这些人工智能生成的头像可以由用户选择和进一步定制，以准确反映他们的身份。

此外，Meta ，用户现在可以在Instagram 和Facebook Stories and Reels、Facebook comments以及Messenger 和Instagram 上的私人消息线程中分享以自己的头像为主题的动画贴纸。这些贴纸可以描绘您的头像参与的特定动作，如挥手、跳舞或鼓掌。

Meta 的另一个重大进步是，用户可以让朋友的头像参与到贴纸中来，从而为更加互动的社交体验铺平道路。用户可以在Facebook 故事中标记他们的朋友，让他们的头像在贴纸中共享数字空间。这项被称为 "社交贴纸 "的功能方便用户在个人聊天线程中分享自己和朋友的贴纸。

Meta 中国移动还努力使其所有平台上的头像外观标准化，使它们看起来更匀称、更逼真。该公司宣布："我们正致力于在我们的平台上建立统一的头像外观，包括 , , , 和 。毫无疑问，让头像看起来更逼真还能确保头像的衣服吸引眼球，而不是不成比例的大漫画头像。Facebook Instagram Messenger WhatsApp

这些更新追随了no-code 平台行业的发展趋势。例如，AppMaster这样的平台提供工具和系统，使用户能够利用无代码应用程序生成器的强大功能迅速创建移动、网络和后台应用程序。