Yakın tarihli bir duyuruda Meta, kullanıcılarının artık avatarlarını Instagram ve Messenger aracılığıyla görüntülü görüşmeler yapmak için kullanabileceklerini açıkladı. Bu yeni özellik, aramayı avatar temsilleriyle canlandırarak, kullanıcıların kamera karşısına çıkmak istemediği veya uygun olmadığı anlar için geçerli bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Bir şirket blog gönderisinde Meta, özelliğin pratik doğasını empatik bir şekilde vurguladı ve şöyle dedi: "Hepimiz kendimizi, gelen bir aramanın bizi saçlarımız darmadağınık veya duygusal bir anın ardından bulduğu bir durumda bulduk. Bunun gibi senaryolarda, biz ' Nadiren kamera için hazırsınız. Karşınızda, kamerayı kapatıp açma arasındaki boşluğu dolduran ve bir görüşme sırasında mutlaka görülmeden varlığınızı korumanıza olanak tanıyan bir çözüm olan Meta avatarınızla tanışın."

Bu yenilik, belirli görüntülü aramalar sırasında yüzlerini göstermek istemeyen kişilerde olumlu yankı uyandırabilir. Ancak bazıları bunu, basit sesli aramaların yeterli olacağı tuhaf ve sinir bozucu bir etkileşim yöntemi olarak algılayabilir.

Yeni işlevsellik hem iOS hem de Android platformları için kullanıma sunuldu.

Avatar tabanlı çağrılara ek olarak, avatarlarla ilgili birkaç başka gelişme de Meta duyurusunun bir parçasıydı. Meta, kullanıcıların avatar önerileri oluşturmak için gerçek zamanlı bir selfie çekmesine olanak tanıyan, Facebook ve WhatsApp için avatar oluşturma için basitleştirilmiş bir prosedürü denediğini açıkladı. AI tarafından üretilen bu avatarlar daha sonra seçilebilir ve kullanıcılar tarafından kimliklerini doğru bir şekilde yansıtacak şekilde özelleştirilebilir.

Ayrıca Meta, kullanıcılarının artık avatarlarını içeren animasyonlu çıkartmaları Instagram ve Facebook Stories ve Reels'de, Facebook yorumlarında ve Messenger ve Instagram özel mesajlaşma dizilerinde paylaşabileceklerini açıkladı. Bu çıkartmalar, el sallama, dans etme veya alkışlama gibi belirli eylemlerde bulunan avatarlarınızı canlandırabilir.

İleriye yönelik bir başka büyük adım olarak Meta, kullanıcıların arkadaşlarının avatarlarını çıkartmalara dahil etmelerini sağlayarak daha etkileşimli bir sosyal deneyimin önünü açıyor. Kullanıcılar, Facebook hikayelerinde arkadaşlarını etiketleyerek avatarlarının bir çıkartmada dijital alanı paylaşmasına izin verebilir. Uygun bir şekilde 'Sosyal Çıkartmalar' olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcıların kişisel sohbet dizilerinde kendilerinin ve arkadaşlarının çıkartmalarını paylaşmalarını kolaylaştırır.

Meta ayrıca avatarların görünümünü tüm platformlarında standart hale getirerek daha orantılı ve gerçekçi görünmelerini sağlamak için çaba sarf etti. Şirket, " Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp dahil olmak üzere platformlarımızda tek tip bir avatar görünümü oluşturmaya odaklanıyoruz" dedi. Kuşkusuz, onları daha gerçekçi göstermek aynı zamanda orantısız şekilde büyük karikatürize edilmiş kafalar yerine avatarların kıyafetlerinin dikkat çekmesini sağlar.'

Bu güncellemeler, no-code platform endüstrisindeki trendin ayak izlerini takip ediyor. Örneğin, AppMaster gibi bir platform , kodsuz bir uygulama oluşturucunun gücünden yararlanarak kullanıcıların mobil, web ve arka uç uygulamalarını hızla oluşturmasını sağlayan araçlar ve sistemler sunar.