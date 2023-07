In un recente annuncio, Meta ha svelato che i suoi utenti potranno ora utilizzare i loro avatar per effettuare videochiamate tramite Instagram e Messenger. Questa nuova funzione mira a offrire una soluzione valida per quei momenti in cui gli utenti non sono disposti o non sono adatti ad apparire davanti alla telecamera, animando la chiamata con le rappresentazioni dei loro avatar.

In un post sul blog dell'azienda, Meta ha sottolineato in modo empatico la natura pratica della funzione, affermando: "Tutti noi ci siamo trovati in una situazione in cui una chiamata in arrivo ci trova con i capelli spettinati o dopo un momento emotivo. In scenari come questi, raramente siamo pronti per la fotocamera. Vi presentiamo il vostro avatar Meta, una soluzione che colma il divario tra lo spegnimento e l'accensione della telecamera, permettendovi di mantenere la presenza durante una chiamata senza necessariamente essere visti".

Questa innovazione potrebbe avere una risonanza positiva per gli individui che non sono disposti a mostrare il proprio volto durante alcune videochiamate. Tuttavia, alcuni potrebbero percepire questo metodo di interazione come particolare e snervante, laddove sarebbero sufficienti delle semplici chiamate vocali.

La nuova funzionalità è stata introdotta sia per la piattaforma iOS che per quella Android.

Oltre alle chiamate basate su avatar, l'annuncio di Meta comprendeva anche altri progressi relativi agli avatar. Meta ha rivelato che sta sperimentando una procedura semplificata per la creazione di avatar per Facebook e WhatsApp, che consente agli utenti di scattare un selfie in tempo reale per generare suggerimenti di avatar. Questi avatar generati dall'intelligenza artificiale possono poi essere selezionati e ulteriormente personalizzati dagli utenti per riflettere accuratamente la loro identità.

Inoltre, Meta ha dichiarato che i suoi utenti possono ora condividere adesivi animati con i loro avatar nelle Storie e nei Reel di Instagram e Facebook, nei commenti di Facebook e nei thread di messaggistica privata di Messenger e Instagram. Questi adesivi possono raffigurare i vostri avatar impegnati in azioni specifiche come salutare, ballare o applaudire.

In un altro importante passo avanti, Meta permette agli utenti di coinvolgere gli avatar dei loro amici negli adesivi, aprendo la strada a un'esperienza sociale più interattiva. Gli utenti possono taggare i loro amici nelle storie di Facebook, permettendo ai loro avatar di condividere lo spazio digitale in un adesivo. Questa funzione, giustamente definita "Adesivi sociali", consente agli utenti di condividere gli adesivi loro e dei loro amici nelle chat personali.

Meta L'azienda si è inoltre impegnata a standardizzare l'aspetto degli avatar su tutte le sue piattaforme, facendoli apparire più proporzionati e realistici. L'azienda ha annunciato: "Ci stiamo concentrando sulla creazione di un aspetto uniforme degli avatar su tutte le nostre piattaforme, tra cui Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. Indubbiamente, il fatto di farli apparire più realistici garantisce anche che siano i vestiti degli avatar a catturare l'attenzione, piuttosto che le teste caricaturali sproporzionate".

