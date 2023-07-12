في إعلان حديث ، كشفت Meta النقاب عن أن مستخدميها سيكونون الآن قادرين على استخدام الصور الرمزية الخاصة بهم للمشاركة في مكالمات الفيديو عبر Instagram و Messenger. تهدف هذه الميزة الجديدة إلى تقديم حل قابل للتطبيق لتلك اللحظات عندما يكون المستخدمون غير راغبين أو غير مناسبين للظهور على الكاميرا ، من خلال تحريك المكالمة مع تمثيلاتهم الرمزية.

في منشور مدونة للشركة ، سلط Meta الضوء بشكل تعاطفي على الطبيعة العملية للميزة ، قائلاً: "لقد وجدنا أنفسنا جميعًا في موقف حيث تجدنا مكالمة واردة بشعر أشعث أو بعد لحظة عاطفية. في سيناريوهات مثل هذه ، نحن" نادرًا ما تكون جاهزًا للكاميرا. نقدم لك Meta avatar ، وهو حل يسد الفجوة بين إيقاف تشغيل الكاميرا وتشغيلها ، مما يسمح لك بالحفاظ على وجودك أثناء المكالمة دون الحاجة إلى رؤيتك. "

يمكن أن يكون لهذا الابتكار صدى إيجابي لدى الأفراد غير الراغبين في إظهار وجوههم أثناء مكالمات فيديو معينة. ومع ذلك ، يمكن للبعض أن ينظر إلى هذا على أنه طريقة غريبة ومثيرة للأعصاب للتفاعل ، حيث تكفي المكالمات الصوتية البسيطة.

تم طرح الوظيفة الجديدة لمنصتي iOS و Android.

بالإضافة إلى المكالمات المستندة إلى الصور الرمزية ، كانت العديد من التطورات الأخرى المتعلقة بالأفاتار جزءًا من إعلان Meta. كشفت Meta أنها تختبر إجراءً مبسطًا لإنشاء الصورة الرمزية لـ Facebook و WhatsApp ، والذي يسمح للمستخدمين بأخذ صورة شخصية في الوقت الفعلي لإنشاء اقتراحات الأفاتار. يمكن بعد ذلك تحديد هذه الصور الرمزية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتخصيصها بشكل أكبر من قبل المستخدمين لتعكس هوياتهم بدقة.

علاوة على ذلك ، أعلنت Meta أنه يمكن لمستخدميها الآن مشاركة الملصقات المتحركة التي تعرض صورهم الرمزية ، عبر Instagram و Facebook Stories and Reels وتعليقات Facebook وخيوط المراسلة الخاصة على Messenger و Instagram. يمكن أن تصور هذه الملصقات صورتك الرمزية المشاركة في إجراءات محددة مثل التلويح أو الرقص أو التصفيق.

في خطوة رئيسية أخرى إلى الأمام ، تتيح Meta للمستخدمين تضمين الصور الرمزية لأصدقائهم في الملصقات ، مما يمهد الطريق لتجربة اجتماعية أكثر تفاعلية. يمكن للمستخدمين وضع علامة على أصدقائهم في قصص Facebook ، مما يسمح للأفاتار الخاصة بهم بمشاركة مساحة رقمية في ملصق. تسهل هذه الميزة ، التي يطلق عليها اسم "الملصقات الاجتماعية" ، على المستخدمين مشاركة ملصقات لهم ولأصدقائهم في سلاسل الدردشة الشخصية.

بذلت Meta أيضًا جهدًا لتوحيد مظهر الصور الرمزية عبر جميع منصاتها ، مما يجعلها تبدو أكثر تناسقًا وواقعية. أعلنت الشركة ، `` نحن نركز على إنشاء مظهر رمزي موحد عبر منصاتنا ، بما في ذلك Facebook و Instagram و Messenger و WhatsApp. مما لا شك فيه ، أن جعلها تبدو أكثر واقعية يضمن أيضًا أن تجذب ملابس الصور الرمزية الانتباه بدلاً من رؤوس الرسوم الكاريكاتورية الكبيرة بشكل غير متناسب.

تتبع هذه التحديثات خطى الاتجاه في صناعة المنصات no-code التعليمات البرمجية. على سبيل المثال ، توفر منصة مثل AppMaster أدوات وأنظمة تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب والخلفية بسرعة ، من خلال الاستفادة من قوة أداة إنشاء التطبيقات بدون رمز .