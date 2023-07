Num anúncio recente, Meta revelou que os seus utilizadores poderão agora utilizar os seus avatares para participar em videochamadas através de Instagram e Messenger. Esta nova funcionalidade visa oferecer uma solução viável para os momentos em que os utilizadores não querem ou não podem aparecer perante as câmaras, animando a chamada com as representações dos seus avatares.

Numa publicação no blogue da empresa, Meta realçou de forma empática a natureza prática da funcionalidade, afirmando: "Todos nós já nos encontrámos numa situação em que uma chamada recebida nos encontra com o cabelo despenteado ou após um momento emocional. Em cenários como estes, raramente estamos preparados para a câmara. Apresentamos o seu avatar Meta, uma solução que preenche a lacuna entre desligar e ligar a câmara, permitindo-lhe manter a presença durante uma chamada sem ser necessariamente visto."

Esta inovação pode ter um impacto positivo nas pessoas que não gostam de mostrar a cara durante certas videochamadas. No entanto, algumas pessoas poderão considerar que se trata de um método de interação peculiar e enervante, quando bastariam simples chamadas de voz.

A nova funcionalidade foi implementada nas plataformas iOS e Android.

Para além das chamadas baseadas em avatares, vários outros avanços relacionados com avatares fizeram parte do anúncio de Meta. Meta revelou que está a testar um procedimento simplificado de criação de avatares para Facebook e WhatsApp, que permite aos utilizadores tirar uma selfie em tempo real para gerar sugestões de avatares. Estes avatares gerados por IA podem então ser seleccionados e personalizados pelos utilizadores para refletir com precisão as suas identidades.

Além disso, Meta declarou que os seus utilizadores podem agora partilhar autocolantes animados com os seus avatares, em Instagram e Facebook Stories and Reels, Facebook comentários e tópicos de mensagens privadas em Messenger e Instagram. Estes autocolantes podem representar os seus avatares envolvidos em acções específicas, como acenar, dançar ou aplaudir.

Noutro grande passo em frente, o Meta permite que os utilizadores envolvam os avatares dos seus amigos em autocolantes, abrindo caminho para uma experiência social mais interactiva. Os utilizadores podem marcar os seus amigos nas histórias do Facebook, permitindo que os seus avatares partilhem o espaço digital num autocolante. Esta funcionalidade, apropriadamente designada por "Autocolantes sociais", permite aos utilizadores partilhar autocolantes seus e dos seus amigos em conversas pessoais.

Meta A empresa também fez um esforço para uniformizar o aspeto dos avatares em todas as suas plataformas, tornando-os mais proporcionais e realistas. A empresa anunciou: "Estamos a concentrar-nos em estabelecer um aspeto uniforme para os avatares nas nossas plataformas, incluindo Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. Sem dúvida, o facto de os avatares parecerem mais realistas também garante que as suas roupas chamem a atenção em vez de cabeças caricaturadas desproporcionalmente grandes".

