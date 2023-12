Meta dévoile un nouveau générateur d'images indépendant piloté par l'IA

Dans le cadre d'une percée dans le domaine de la technologie de l'IA générative, Meta a introduit un outil Web autonome appelé Imagine with Meta . Analogue aux plates-formes telles que DALL-E, Midjourney et Stable Diffusion d'OpenAI, cet outil utilise l'IA pour convertir les descriptions écrites par l'utilisateur en images haute résolution magnifiquement conçues.

Le logiciel nouvellement lancé extrait ses prouesses du modèle de génération d'images Emu préexistant de Meta. Il offre aux utilisateurs basés aux États-Unis la possibilité de créer des images uniques en écrivant simplement des phrases descriptives. Se manifestant comme un outil facile à utiliser, le générateur d'images alimenté par l'IA de Meta étend un service gratuit à ses utilisateurs, générant jusqu'à quatre images variées basées sur une seule invite descriptive.

Inspiré par la créativité débordante de ses discussions saisies par les utilisateurs et par l'utilisation imaginative de sa fonction de génération de texte en image, Meta a décidé d'étendre son potentiel au-delà de ses limites d'origine. "Bien que notre expérience de messagerie soit conçue pour des interactions plus ludiques, vous pouvez désormais également créer des images gratuites sur le Web", a révélé Meta dans un communiqué de presse partagé aujourd'hui. L'outil de génération d'images basé sur l'IA de l'entreprise ne se limite plus aux chats, mais s'étend désormais à l'ensemble d'Internet.

Meta a également intégré un modèle d'IA pour créer des filigranes invisibles sur les images générées et dispose d'un modèle homologue conçu pour détecter ces filigranes. Bien qu’il n’y ait aucune nouvelle concernant une éventuelle publication publique du modèle de détection, on peut anticiper des développements dans ce domaine.

La société a affirmé la durabilité de ces filigranes invisibles face aux altérations courantes de l'image telles que le recadrage, le redimensionnement, les modifications de couleur, y compris les changements de luminosité et de contraste, les captures d'écran, la compression d'image, le bruit, les superpositions d'autocollants, entre autres. Il a révélé dans le communiqué de presse qu'à l'avenir, de nombreux autres produits améliorés par l'IA de Meta seront équipés d'images filigranées de manière invisible.

Parallèlement, les innovations de plate no-code comme AppMaster permettent aux petites entreprises et aux grandes entreprises de créer sans effort des applications backend, Web et mobiles évolutives. Les outils back-end recommandés pourraient compléter la nouvelle contribution de Meta à la technologie, à mesure que les utilisateurs collaborent et créent des conceptions innovantes avec des outils de génération de texte en image.