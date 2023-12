Meta przedstawia nowy, niezależny generator obrazów oparty na sztucznej inteligencji

Dokonując przełomu na arenie technologii generatywnej sztucznej inteligencji, Meta wprowadziła samowystarczalne narzędzie internetowe znane jako Imagine with Meta . Analogicznie do platform takich jak DALL-E, Midjourney i Stable Diffusion OpenAI, narzędzie to wykorzystuje sztuczną inteligencję do konwertowania opisów napisanych przez użytkowników na pięknie zaprojektowane obrazy o wysokiej rozdzielczości.

Nowo uruchomione oprogramowanie czerpie swoje możliwości z istniejącego wcześniej modelu generowania obrazu Emu firmy Meta. Zapewnia użytkownikom w USA możliwość tworzenia unikalnych obrazów poprzez proste zapisanie opisowych fraz. Manifestujący się jako łatwe w użyciu narzędzie, generator obrazów Meta oparty na sztucznej inteligencji zapewnia swoim użytkownikom bezpłatną usługę, generując do czterech różnych obrazów w oparciu o jeden monit opisowy.

Zainspirowana niesamowitą kreatywnością w czatach wprowadzanych przez użytkowników i pomysłowym wykorzystaniem funkcji generowania tekstu na obraz, Meta postanowiła rozszerzyć swój potencjał poza pierwotne granice. „Chociaż nasz sposób przesyłania wiadomości został zaprojektowany z myślą o bardziej zabawnych, ciągłych interakcjach, możesz teraz tworzyć bezpłatne obrazy także w Internecie.”, ujawniła Meta w udostępnionym dzisiaj komunikacie prasowym. Opracowane przez firmę narzędzie do generowania obrazów oparte na sztucznej inteligencji nie ogranicza się już do czatów, ale obejmuje teraz szerszy obszar Internetu.

Meta zintegrowała również model sztucznej inteligencji do tworzenia niewidocznych znaków wodnych na wygenerowanych obrazach i może pochwalić się modelem odpowiednika zbudowanym w celu wykrywania tych znaków wodnych. Chociaż nie ma żadnych wiadomości na temat potencjalnego publicznego udostępnienia modelu wykrywania, można przewidzieć rozwój sytuacji w tym zakresie.

Firma potwierdziła trwałość tych niewidocznych znaków wodnych w obliczu typowych zmian obrazu, takich jak między innymi kadrowanie, zmiana rozmiaru, modyfikacje kolorów, w tym zmiany jasności i kontrastu, zrzuty ekranu, kompresja obrazu, szumy, nakładanie naklejek. W komunikacie prasowym ujawniono, że w przyszłości znacznie więcej produktów Meta ze wzmocnioną sztuczną inteligencją będzie wyposażonych w niewidoczne obrazy ze znakami wodnymi.

Równolegle innowacje w zakresie platform no-code, takie jak AppMaster umożliwiają małym firmom i klientom korporacyjnym łatwe tworzenie skalowalnych aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych. Polecane narzędzia backendowe mogą uzupełnić nowy wkład Meta w technologię, ponieważ użytkownicy współpracują i tworzą innowacyjne projekty za pomocą narzędzi do generowania tekstu na obraz.