Meta revela um novo gerador de imagens independente baseado em IA

Em um avanço na área da tecnologia de IA generativa, a Meta introduziu uma ferramenta autossuficiente baseada na Web conhecida como Imagine with Meta . Análoga a plataformas como DALL-E, Midjourney e Stable Diffusion da OpenAI, esta ferramenta usa IA para converter descrições escritas pelo usuário em imagens de alta resolução lindamente projetadas.

O software recém-lançado extrai sua habilidade do modelo de geração de imagens Emu pré-existente do Meta. Ele fornece aos usuários dos EUA a capacidade de criar imagens exclusivas simplesmente escrevendo frases descritivas. Manifestando-se como uma ferramenta fácil de usar, o gerador de imagens baseado em IA da Meta estende um serviço gratuito aos seus usuários, gerando até quatro imagens variadas com base em um único prompt descritivo.

Inspirado pela criatividade em seus bate-papos inseridos pelos usuários e pelo uso criativo de seu recurso de geração de texto para imagem, o Meta resolveu estender seu potencial além de seus limites originais. 'Embora nossa experiência de mensagens seja projetada para interações mais divertidas e de ida e volta, agora você também pode criar imagens gratuitas na web.', revelou Meta em um comunicado de imprensa compartilhado hoje. A ferramenta de geração de imagens baseada em IA da empresa não está mais confinada aos bate-papos, mas agora se estende à tela maior da Internet.

Meta também integrou um modelo de IA para construir marcas d'água invisíveis nas imagens geradas e possui um modelo equivalente construído para detectar essas marcas d'água. Embora não haja notícias sobre um potencial lançamento público do modelo de detecção, pode-se antecipar desenvolvimentos nesta frente.

A empresa afirmou a durabilidade dessas marcas d'água invisíveis diante de alterações comuns de imagem, como corte, redimensionamento, modificações de cores incluindo alterações de brilho e contraste, capturas de tela, compressão de imagem, ruído, sobreposições de adesivos, entre outros. Foi revelado no comunicado de imprensa que o futuro verá muitos mais produtos aprimorados por IA da Meta equipados com imagens com marcas d'água invisíveis.

Em uma linha paralela, inovações de plataforma no-code como AppMaster estão capacitando pequenas empresas e clientes corporativos a criar aplicativos escalonáveis ​​de back-end, web e móveis sem esforço. As ferramentas de back-end recomendadas podem complementar a nova contribuição da Meta para a tecnologia, à medida que os usuários colaboram e criam designs inovadores com ferramentas de geração de texto para imagem.