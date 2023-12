Meta svela un nuovo generatore di immagini indipendente basato sull'intelligenza artificiale

Con una svolta nell’arena della tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa, Meta ha introdotto uno strumento autosufficiente basato sul web noto come Imagine with Meta . Analogamente a piattaforme come DALL-E, Midjourney e Stable Diffusion di OpenAI, questo strumento utilizza l'intelligenza artificiale per convertire le descrizioni scritte dagli utenti in immagini ad alta risoluzione dal design accattivante.

Il software appena lanciato estrae la sua abilità dal modello di generazione di immagini Emu preesistente di Meta. Fornisce agli utenti con sede negli Stati Uniti la possibilità di creare immagini uniche semplicemente scrivendo frasi descrittive. Presentandosi come uno strumento facile da usare, il generatore di immagini basato sull'intelligenza artificiale di Meta estende un servizio gratuito ai suoi utenti, generando fino a quattro immagini diverse basate su un unico prompt descrittivo.

Ispirato dall'effusione di creatività nelle chat inserite dagli utenti e dall'uso fantasioso della sua funzionalità di generazione di testo in immagine, Meta ha deciso di estendere le sue potenzialità oltre i suoi limiti originali. "Mentre la nostra esperienza di messaggistica è progettata per interazioni più giocose, avanti e indietro, ora puoi anche creare immagini gratuite sul web.", ha rivelato Meta in un comunicato stampa condiviso oggi. Lo strumento di generazione di immagini basato sull'intelligenza artificiale dell'azienda non è più limitato alle chat ma ora si estende all'area più ampia di Internet.

Meta ha anche integrato un modello AI per creare filigrane invisibili sulle immagini generate e vanta un modello di controparte creato per rilevare queste filigrane. Anche se non ci sono notizie su un potenziale rilascio pubblico del modello di rilevamento, si possono anticipare sviluppi su questo fronte.

L'azienda ha affermato la durabilità di queste filigrane invisibili a fronte delle comuni alterazioni delle immagini come ritaglio, ridimensionamento, modifiche del colore inclusi cambiamenti di luminosità e contrasto, screenshot, compressione delle immagini, rumore, sovrapposizioni di adesivi, tra gli altri. Nel comunicato stampa è stato rivelato che il futuro vedrà molti più prodotti Meta potenziati dall'intelligenza artificiale dotati di immagini con filigrana invisibile.

