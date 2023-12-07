Meta представляет новый независимый генератор изображений на основе искусственного интеллекта

Совершив прорыв в области генеративных технологий искусственного интеллекта, Meta представила самодостаточный веб-инструмент, известный как Imagine with Meta . Аналогично таким платформам, как DALL-E, Midjourney и Stable Diffusion от OpenAI, этот инструмент использует искусственный интеллект для преобразования написанных пользователем описаний в красиво оформленные изображения с высоким разрешением.

Недавно выпущенное программное обеспечение извлекает свои преимущества из уже существующей модели генерации изображений Emu от Meta. Он предоставляет пользователям из США возможность создавать уникальные изображения, просто записывая описательные фразы. Генератор изображений Meta на базе искусственного интеллекта представляет собой простой в использовании инструмент и предоставляет своим пользователям бесплатную услугу, генерируя до четырех различных изображений на основе одной описательной подсказки.

Вдохновленная излиянием креативности в чатах, в которые вводятся пользователи, и творческим использованием функции преобразования текста в изображение, Meta решила расширить свой потенциал за пределы первоначальных границ. «Хотя наш опыт обмена сообщениями предназначен для более игривого, двустороннего взаимодействия, теперь вы также можете создавать бесплатные изображения в Интернете», — сообщила Meta в опубликованном сегодня пресс-релизе. Инструмент создания изображений на основе искусственного интеллекта компании больше не ограничивается чатами, а теперь распространяется на более широкую среду Интернета.

Meta также интегрировала модель искусственного интеллекта для создания невидимых водяных знаков на сгенерированных изображениях и может похвастаться аналогичной моделью, созданной для обнаружения этих водяных знаков. Хотя новостей о потенциальном публичном выпуске модели обнаружения нет, можно предвидеть развитие событий на этом фронте.

Компания заявила о долговечности этих невидимых водяных знаков перед лицом распространенных изменений изображений, таких как обрезка, изменение размера, изменение цвета, включая изменения яркости и контрастности, снимки экрана, сжатие изображения, шум, наложение наклеек и другие. В пресс-релизе говорится, что в будущем появится еще больше продуктов Meta с усовершенствованным искусственным интеллектом, оснащенных изображениями с невидимыми водяными знаками.

Параллельно с этим инновации в сфере платформ no-code, такие как AppMaster, позволяют малым предприятиям и корпоративным клиентам легко создавать масштабируемые серверные, веб- и мобильные приложения. Рекомендуемые серверные инструменты могут дополнить новый вклад Meta в технологию, поскольку пользователи сотрудничают и создают инновационные проекты с помощью инструментов преобразования текста в изображение.