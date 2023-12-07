ميتا تكشف عن مولد صور جديد ومستقل يعتمد على الذكاء الاصطناعي

في طفرة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، قدمت Meta أداة قائمة على الويب مكتفية ذاتيًا تُعرف باسم Imagine with Meta . تشبه هذه الأداة منصات مثل DALL-E وMidjourney وStable Diffusion من OpenAI، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الأوصاف التي يكتبها المستخدم إلى صور عالية الدقة ومصممة بشكل جميل.

يستمد البرنامج الذي تم إطلاقه حديثًا براعته من نموذج إنشاء الصور Emu الموجود مسبقًا في Meta. إنه يوفر للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة القدرة على إنشاء صور فريدة بمجرد كتابة عبارات وصفية. يُظهر منشئ الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Meta نفسه كأداة سهلة الاستخدام، ويقدم خدمة مجانية لمستخدميه، حيث ينشئ ما يصل إلى أربع صور متنوعة بناءً على مطالبة وصفية واحدة.

مستوحاة من الإبداع المتدفق في الدردشات التي يدخلها المستخدم والاستخدام الخيالي لميزة تحويل النص إلى صورة، قررت Meta توسيع إمكاناتها إلى ما هو أبعد من حدودها الأصلية. "على الرغم من أن تجربة المراسلة الخاصة بنا مصممة لمزيد من المرح والتفاعلات ذهابًا وإيابًا، يمكنك الآن إنشاء صور مجانية على الويب أيضًا." كشفت Meta في بيان صحفي تمت مشاركته اليوم. لم تعد أداة إنشاء الصور المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة مقتصرة على الدردشات ولكنها تمتد الآن إلى اللوحة الأكبر للإنترنت.

قامت Meta أيضًا بدمج نموذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء علامات مائية غير مرئية على الصور التي تم إنشاؤها وتفتخر بنموذج نظير مصمم لاكتشاف هذه العلامات المائية. على الرغم من عدم وجود أخبار حول إصدار عام محتمل لنموذج الكشف، إلا أنه يمكن للمرء توقع التطورات على هذه الجبهة.

وأكدت الشركة على متانة هذه العلامات المائية غير المرئية في مواجهة تعديلات الصورة الشائعة مثل الاقتصاص وتغيير الحجم وتعديلات الألوان بما في ذلك التغييرات في السطوع والتباين ولقطات الشاشة وضغط الصور والضوضاء وتراكبات الملصقات وغيرها. وكشفت في البيان الصحفي أن المستقبل سيشهد المزيد من منتجات Meta المعززة بالذكاء الاصطناعي والمزودة بصور ذات علامة مائية غير مرئية.

وعلى خط موازٍ، تعمل ابتكارات النظام الأساسي no-code مثل AppMaster على تمكين الشركات الصغيرة وعملاء المؤسسات من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول قابلة للتطوير دون عناء. يمكن لأدوات الواجهة الخلفية الموصى بها أن تكمل مساهمة Meta الجديدة في التكنولوجيا حيث يتعاون المستخدمون وينشئون تصميمات مبتكرة باستخدام أدوات تحويل النص إلى صورة.