Meta Yeni, Bağımsız Yapay Zeka Odaklı Görüntü Oluşturucuyu Tanıtıyor

Üretken yapay zeka teknolojisi alanında bir atılım gerçekleştiren Meta, Imagine with Meta olarak bilinen kendi kendine yeten web tabanlı bir aracı tanıttı. OpenAI'nin DALL-E, Midjourney ve Stable Diffusion gibi platformlara benzeyen bu araç, kullanıcı tarafından yazılan açıklamaları güzel tasarlanmış yüksek çözünürlüklü görüntülere dönüştürmek için yapay zekayı kullanır.

Yeni başlatılan yazılım, gücünü Meta'nın önceden var olan Emu görüntü oluşturma modelinden alıyor. ABD merkezli kullanıcılara, yalnızca açıklayıcı ifadeleri yazarak benzersiz görüntüler oluşturma olanağı sağlar. Kullanımı kolay bir araç olarak kendini gösteren Meta'nın yapay zeka destekli görüntü oluşturucusu, tek bir açıklayıcı istemi temel alarak dört adede kadar farklı görüntü oluşturarak kullanıcılarına ücretsiz bir hizmet sunuyor.

Kullanıcıların girdiği sohbetlerde ortaya çıkan yaratıcılıktan ve metinden resme dönüştürme özelliğinin yaratıcı kullanımından ilham alan Meta, potansiyellerini orijinal sınırlarının ötesine genişletmeye karar verdi. Bugün paylaşılan bir basın bülteninde Meta, 'Mesajlaşma deneyimimiz daha eğlenceli, ileri geri etkileşimler için tasarlanmış olsa da, artık web üzerinde ücretsiz görseller de oluşturabilirsiniz.' dedi. Şirketin yapay zeka destekli görüntü oluşturma aracı artık sohbetlerle sınırlı değil, artık internetin daha geniş alanına da yayılıyor.

Meta ayrıca, oluşturulan görüntüler üzerinde görünmez filigranlar oluşturmak için bir AI modelini entegre etti ve bu filigranları tespit etmek için oluşturulmuş bir muadil modele sahip. Tespit modelinin potansiyel olarak kamuoyuna açıklanacağına dair bir haber olmasa da bu cephedeki gelişmeleri tahmin etmek mümkün.

Şirket, diğerlerinin yanı sıra, kırpma, yeniden boyutlandırma, parlaklık ve kontrast değişiklikleri dahil renk değişiklikleri, ekran görüntüleri, görüntü sıkıştırma, gürültü, çıkartma kaplamaları gibi yaygın görüntü değişiklikleri karşısında bu görünmez filigranların dayanıklılığını öne sürdü. Basın bülteninde, gelecekte Meta'nın yapay zeka ile geliştirilmiş çok daha fazla ürününün görünmez filigranlı görüntülerle donatılacağı ortaya çıktı.

Buna paralel olarak, AppMaster gibi no-code platform yenilikleri, küçük işletmelere ve kurumsal müşterilere ölçeklenebilir arka uç, web ve mobil uygulamaları zahmetsizce oluşturma konusunda güç veriyor. Önerilen arka uç araçları, kullanıcıların işbirliği yapması ve metinden görüntüye dönüştürme araçlarıyla yenilikçi tasarımlar oluşturması nedeniyle Meta'nın teknolojiye olan yeni katkısını tamamlayabilir.