Meta onthult een nieuwe, onafhankelijke AI-aangedreven beeldgenerator

Als doorbraak op het gebied van generatieve AI-technologie heeft Meta een zelfvoorzienende webgebaseerde tool geïntroduceerd die bekend staat als Imagine with Meta . Analoog aan platforms als DALL-E, Midjourney en Stable Diffusion van OpenAI, gebruikt deze tool AI om door gebruikers geschreven beschrijvingen om te zetten in prachtig ontworpen afbeeldingen met hoge resolutie.

De nieuw gelanceerde software haalt zijn kracht uit Meta's reeds bestaande Emu-model voor het genereren van afbeeldingen. Het biedt Amerikaanse gebruikers de mogelijkheid om unieke afbeeldingen te maken door simpelweg beschrijvende zinnen op te schrijven. Meta's AI-aangedreven beeldgenerator manifesteert zich als een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel en biedt zijn gebruikers een gratis service, waarbij tot vier gevarieerde afbeeldingen worden gegenereerd op basis van een enkele beschrijvende prompt.

Geïnspireerd door de enorme creativiteit in de door gebruikers ingevoerde chats en het fantasierijke gebruik van de functie voor het genereren van tekst naar afbeeldingen, besloot Meta zijn mogelijkheden buiten de oorspronkelijke grenzen uit te breiden. ‘Hoewel onze berichtenervaring is ontworpen voor meer speelse, heen-en-weer-interacties, kun je nu ook gratis afbeeldingen op internet maken.’, onthulde Meta in een vandaag gedeeld persbericht. De AI-gestuurde tool voor het genereren van afbeeldingen van het bedrijf beperkt zich niet langer tot chats, maar breidt zich nu uit naar het grotere canvas van internet.

Meta heeft ook een AI-model geïntegreerd om onzichtbare watermerken te bouwen op de gegenereerde afbeeldingen en beschikt over een tegenhangermodel dat is gebouwd om deze watermerken te detecteren. Hoewel er geen nieuws is over een mogelijke publieke release van het detectiemodel, kan men anticiperen op de ontwikkelingen op dit front.

Het bedrijf beweerde de duurzaamheid van deze onzichtbare watermerken in het licht van veelvoorkomende beeldwijzigingen zoals bijsnijden, vergroten/verkleinen, kleuraanpassingen inclusief veranderingen in helderheid en contrast, schermafbeeldingen, beeldcompressie, ruis en sticker-overlays. In het persbericht werd onthuld dat er in de toekomst nog veel meer van Meta's AI-verbeterde producten zullen verschijnen, uitgerust met afbeeldingen met onzichtbare watermerken.

Tegelijkertijd stellen no-code platforminnovaties zoals AppMaster kleine bedrijven en zakelijke klanten in staat om moeiteloos schaalbare backend-, web- en mobiele applicaties te bouwen. Aanbevolen backend-tools zouden Meta's nieuwe bijdrage aan de technologie kunnen aanvullen terwijl gebruikers samenwerken en innovatieve ontwerpen creëren met tools voor het genereren van tekst naar afbeeldingen.