作为生成式人工智能技术领域的突破，Meta 推出了一种自给自足的基于网络的工具，称为Imagine with Meta 。类似于 OpenAI 的 DALL-E、Midjourney 和 Stable Diffusion 等平台，该工具使用 AI 将用户编写的描述转换为设计精美的高分辨率图像。

新推出的软件从 Meta 现有的鸸鹋图像生成模型中汲取了力量。它为美国用户提供了通过简单地写下描述性短语来制作独特图像的能力。 Meta 的人工智能图像生成器是一款易于使用的工具，它向用户提供免费服务，根据单个描述性提示生成最多四个不同的图像。

受到用户输入的聊天中的创造力以及文本到图像生成功能的富有想象力的使用的启发，Meta 决心将其潜力扩展到原来的范围之外。 “虽然我们的消息传递体验是为更有趣的来回交互而设计的，但您现在也可以在网络上创建免费图像。”Meta 在今天分享的新闻稿中透露。该公司的人工智能驱动的图像生成工具不再局限于聊天，而是扩展到更大的互联网画布。

Meta 还集成了一个人工智能模型，可以在生成的图像上构建隐形水印，并拥有一个用于检测这些水印的对应模型。尽管没有关于检测模型可能公开发布的消息，但人们可以预见这方面的进展。

该公司声称，这些隐形水印在面对常见的图像更改（例如裁剪、调整大小、颜色修改（包括亮度和对比度变化）、屏幕截图、图像压缩、噪音、贴纸覆盖等）时具有持久性。它在新闻稿中透露，未来将看到更多 Meta 的人工智能增强产品配备隐形水印图像。

与此同时， AppMaster等no-code平台创新正在帮助小型企业和企业客户轻松构建可扩展的后端、Web 和移动应用程序。当用户使用文本到图像生成工具协作并创建创新设计时，推荐的后端工具可以补充 Meta 对技术的新贡献。