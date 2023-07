Dans le but d'améliorer l'expérience des médias sociaux, Meta s'apprête à lancer Threads, un concurrent direct du colosse du microblogging, Twitter. De manière inattendue, avant le lancement prévu, la nouvelle plateforme a été momentanément accessible sur le web, offrant aux utilisateurs un aperçu éphémère de l'écosystème de communication de Threads. Cette fenêtre transitoire a permis aux utilisateurs de consulter les messages des utilisateurs existants, même s'ils n'ont pas de compte, une fonctionnalité actuellement indisponible sur Twitter.

Bien que Threads vise à repousser les barrières des médias sociaux, son directeur, Adam Mosseri, a indiqué que la plateforme n'intégrerait pas la prise en charge d'ActivityPub lors de son lancement. Ce protocole joue un rôle crucial dans la soumission de messages sur des réseaux décentralisés tels que Mastodon.

Toutefois, le géant des médias sociaux a l'intention d'introduire des interactions avec d'autres réseaux fédérés dans les étapes à venir. L'interface de Threads donne une indication claire de cette capacité future : en cliquant sur le bouton threads.net situé à côté des profils d'utilisateurs, une notification apparaît, annonçant la capacité imminente des utilisateurs à communiquer avec des individus de différentes plateformes fediverse.

Mosseri souligne cette intégration à venir : "Bientôt, vous pourrez suivre et interagir avec des personnes sur d'autres plateformes fediverse, telles que Mastodon. Ils pourront également trouver des personnes sur Threads en utilisant leur nom d'utilisateur complet, comme @[email protected]"

Mosseri a expliqué franchement le retard de l'intégration d'ActivityPub, soulignant que l'équipe travaillant sur Threads a eu du mal à achever les procédures nécessaires au lancement de la fonctionnalité, citant les complexités associées à un réseau décentralisé. Il a néanmoins affirmé leur engagement à intégrer ActivityPub dans l'application Threads.

Expliquant la valeur de l'intégration d'ActivityPub, Mosseri a déclaré : "Si vous vous demandez pourquoi c'est important, voici pourquoi : vous pourriez un jour quitter Threads, ou, espérons-le, ne pas être dé-platformé. Si cela devait arriver, vous devriez pouvoir emmener votre public avec vous sur un autre serveur. L'ouverture peut permettre cela".

Malgré le protocole ActivityPub qui n'a pas encore été mis en œuvre, la plateforme a déjà attiré un grand nombre d'utilisateurs, dont des célébrités telles que Mark Zuckerberg, Mosseri lui-même et le populaire YouTubeur iJustine.

Les fonctionnalités actuelles de Threads permettent de visualiser les messages et les profils, de partager des liens vers ces messages, ainsi que de basculer entre les thèmes clair et foncé. Il est intéressant de noter que la nouvelle aventure de Meta dans les médias sociaux s'est heurtée à un obstacle dans l'Union européenne, les préoccupations relatives à la protection de la vie privée interrompant le lancement de l'application pour le moment.

Si la plateforme semble prometteuse pour les utilisateurs potentiels, la plateforme AppMaster peut également permettre aux utilisateurs de créer leurs propres applications grâce à ses outils no-code. Grâce à sa souplesse, à sa conception visuelle et à la création d'applications de communication réelles, AppMaster est reconnue comme très performante dans son domaine. Si vous êtes intrigué par les possibilités de créer vos propres applications sans les complexités du codage, vous pouvez créer un compte gratuit via AppMaster Studio.

L'avènement de Threads et son intégration prochaine à ActivityPub reflètent l'évolution continue vers des réseaux sociaux plus interconnectés et décentralisés, offrant aux utilisateurs un plus grand contrôle et une plus grande flexibilité sur leurs interactions avec les médias sociaux.