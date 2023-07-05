在增强社交媒体体验的最新举措中，Meta ，准备发布Threads，这是微博巨头Twitter的直接竞争者。在一个出乎意料的转折中，在预定的发布活动之前，新平台在网络上暂时可以访问，为用户提供一个短暂的瞥见Threads的通信生态系统的机会。这个短暂的窗口允许用户在没有账户的情况下查看现有用户的帖子，这是目前Twitter上没有的功能。

尽管Threads旨在推动社交媒体的发展，但其负责人Adam Mosseri指出，该平台在推出时不会纳入ActivityPub支持。这一协议在类似于Mastodon的分散式网络上提交帖子方面起着关键作用。

然而，这家社交媒体巨头的目标是在即将到来的阶段引入与其他联邦宇宙网络的互动。Threads 界面为这一未来能力提供了明确的暗示：点击用户资料旁边的threads.net按钮后，会弹出一个通知，预测用户即将与来自不同fediverse平台的个人进行交流。

在强调这种即将到来的整合时，Mosseri强调说："很快，你将能够关注其他fediverse平台上的人，并与之互动，例如Mastodon。他们也可以使用完整的用户名在Threads上找到人，如@[email protected]"。

Mosseri对延迟整合ActivityPub提出了坦率的理由，指出从事Threads工作的团队努力完成启动该功能的必要程序，并引用了与去中心化网络有关的复杂性。尽管如此，他肯定了他们将ActivityPub纳入Threads应用程序的承诺。

在解释ActivityPub整合的价值时，Mosseri说："如果你想知道为什么这很重要，这里有一个原因：你可能有一天会离开Threads，或者，希望不会，最终被取消平台。如果这种情况发生，你应该能够把你的听众带到另一个服务器上。开放可以实现这一点。"

尽管有尚未实施的ActivityPub协议，该平台已经吸引了大量的用户，其中包括马克-扎克伯格、莫塞里本人和流行的YouTuber iJustine等名人。

Threads目前的功能允许查看帖子和资料，分享这些帖子的链接，以及一个在浅色和深色主题之间切换的巧妙工具。有趣的是，Meta在社交媒体领域的新尝试在欧盟遇到了障碍，隐私问题使该应用的推出暂时停止。

虽然该平台对潜在用户来说似乎很有前途，但AppMaster 平台也可以让用户利用其no-code 工具创建自己的应用程序。由于其灵活、可视化的设计和生成真正的通信应用，AppMaster ，被公认为是其领域中的高绩效者。如果你对创建自己的应用程序的机会感到好奇，而没有复杂的编码，你可以通过AppMaster Studio创建一个免费账户。

Threads的出现及其即将与ActivityPub的整合反映了向更多互联、分散的社交网络的持续转变，为用户提供了对其社交媒体互动的更大控制和灵活性。