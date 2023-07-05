В рамках последнего шага по расширению возможностей социальных сетей Meta готовится к выпуску Threads, прямого конкурента колосса микроблогов Twitter. В неожиданном повороте, перед запланированным событием запуска, новая платформа была на мгновение доступна в Интернете, предлагая пользователям мимолетный взгляд на экосистему общения Threads. Это временное окно позволило пользователям просматривать сообщения существующих пользователей, даже не имея учетной записи, что в настоящее время недоступно в Twitter.

Хотя Threads стремится преодолеть барьеры социальных сетей, ее глава Адам Моссери отметил, что платформа не будет включать поддержку ActivityPub при запуске. Этот протокол играет важную роль в отправке сообщений в децентрализованных сетях, таких как Mastodon.

Однако гигант социальных сетей намерен внедрить взаимодействие с другими сетями fediverse на предстоящих этапах. Интерфейс Threads дает четкий намек на эту будущую возможность: при нажатии на кнопку threads.net, расположенную рядом с профилем пользователя, появляется уведомление, предсказывающее, что в скором времени пользователи смогут общаться с людьми из различных платформ fediverse.

Подчеркивая предстоящую интеграцию, Моссери отметил: "Скоро вы сможете следить и взаимодействовать с людьми на других платформах fediverse, таких как Mastodon. Они также смогут находить людей на Threads, используя полные имена пользователей, например, @[email protected]".

Моссери откровенно объяснил причину задержки интеграции ActivityPub, указав, что команда, работающая над Threads, не смогла завершить необходимые процедуры для запуска функции, сославшись на сложности, связанные с децентрализованной сетью. Тем не менее, он подтвердил свою приверженность включению ActivityPub в приложение Threads.

Объясняя ценность интеграции ActivityPub, Моссери заявил: "Если вы задаетесь вопросом, почему это важно, то вот причина: однажды вы можете покинуть Threads или, надеюсь, что этого не произойдет, стать де-платформенным. Если это произойдет, вы должны иметь возможность забрать свою аудиторию с собой на другой сервер. Открытость позволяет это сделать".

Несмотря на еще не реализованный протокол ActivityPub, платформа уже привлекла значительное количество пользователей, среди которых такие знаменитости, как Марк Цукерберг, сам Моссери и популярный YouTuber iJustine.

Текущие функции Threads позволяют просматривать сообщения и профили, делиться ссылками на эти сообщения, а также имеют удобный инструмент для переключения между светлой и темной темами. Интересно, что новое начинание Meta в области социальных сетей натолкнулось на препятствие в Европейском Союзе, где из-за проблем с конфиденциальностью запуск приложения пока приостановлен.

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Появление Threads и его предстоящая интеграция с ActivityPub отражает продолжающийся сдвиг в сторону более взаимосвязанных, децентрализованных социальных сетей, предоставляя пользователям больший контроль и гибкость над их взаимодействием в социальных сетях.