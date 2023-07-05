في أحدث خطوة لتعزيز تجربة وسائل التواصل الاجتماعي ، تستعد Meta لإصدار Thread ، وهو منافس مباشر لعملاق المدونات الصغيرة ، Twitter. في تطور غير متوقع ، قبل حدث الإطلاق المجدول ، تم الوصول إلى النظام الأساسي الجديد للحظات على الويب ، مما يوفر للمستخدمين لمحة عابرة عن نظام الاتصال البيئي للخيوط. سمحت هذه النافذة المؤقتة للمستخدمين بمشاهدة المنشورات من المستخدمين الحاليين حتى بدون امتلاك حساب ، وهي ميزة غير متوفرة حاليًا على Twitter.

على الرغم من أن المواضيع تهدف إلى دفع حواجز وسائل التواصل الاجتماعي ، إلا أن رئيسها ، آدم موسيري ، أشار إلى أن المنصة لن تتضمن دعم ActivityPub عند إطلاقها. يلعب هذا البروتوكول دورًا مهمًا في إرسال المنشورات على الشبكات اللامركزية مثل Mastodon.

ومع ذلك ، تهدف وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة إلى إدخال تفاعلات مع شبكات فدرالية أخرى في المراحل القادمة. توفر واجهة Threads تلميحًا واضحًا حول هذه الإمكانية المستقبلية: عند النقر فوق الزر thread.net الموجود بجانب ملفات تعريف المستخدمين ، ينبثق إخطار يتنبأ بقدرة المستخدمين الوشيكة على التواصل مع أفراد من أنظمة أساسية عالمية مختلفة.

أكد موسيري على هذا التكامل المرتقب ، "قريبًا ، ستتمكن من متابعة الأشخاص والتفاعل معهم على منصات فدرالية أخرى ، مثل Mastodon. يمكنهم أيضًا العثور على أشخاص في سلاسل الرسائل باستخدام أسماء مستخدمين كاملة ، مثل @ mosseri @ thread.net . "

قدم موسيري سببًا منطقيًا واضحًا لتأخير تكامل ActivityPub ، مشيرًا إلى أن الفريق العامل على المواضيع كافح لإكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق الميزة ، مشيرًا إلى التعقيدات المرتبطة بالشبكة اللامركزية. ومع ذلك ، أكد التزامهم بدمج ActivityPub في تطبيق Thread.

شرح Mosseri قيمة تكامل ActivityPub قائلاً: "إذا كنت تتساءل عن سبب أهمية هذا ، فإليك السبب: قد ينتهي بك الأمر يومًا ما إلى ترك المواضيع ، أو ، نأمل ألا ينتهي بك الأمر إلى إلغاء النظام الأساسي. إذا حدث ذلك في أي وقت ، يجب أن تكون قادرًا على اصطحاب جمهورك معك إلى خادم آخر. يمكن أن يؤدي الانفتاح إلى تمكين ذلك ".

على الرغم من بروتوكول ActivityPub الذي لم يتم تنفيذه بعد ، فقد اجتذبت المنصة بالفعل قاعدة مستخدمين كبيرة ، تضم من بينهم مشاهير مثل Mark Zuckerberg و Mosseri نفسه و YouTuber iJustine الشهير.

تسمح الميزات الحالية في المواضيع بعرض المنشورات والملفات الشخصية ، ومشاركة الروابط لهذه المنشورات ، بالإضافة إلى أداة أنيقة للتبديل بين السمات الفاتحة والداكنة. ومن المثير للاهتمام ، أن مشروع Meta الجديد في وسائل التواصل الاجتماعي قد واجه عقبة في الاتحاد الأوروبي ، حيث أوقفت مخاوف الخصوصية إطلاق التطبيق في الوقت الحالي.

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يعكس ظهور الخيوط وتكاملها المرتقب مع ActivityPub التحول المستمر نحو شبكات اجتماعية أكثر ترابطًا ولا مركزية ، مما يوفر للمستخدمين مزيدًا من التحكم والمرونة في تفاعلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.