W najnowszym ruchu mającym na celu poprawę doświadczenia mediów społecznościowych, Meta przygotowuje się do wydania Threads, bezpośredniego konkurenta mikroblogowego kolosa, Twittera. W nieoczekiwanym momencie, przed zaplanowanym wydarzeniem inauguracyjnym, nowa platforma była chwilowo dostępna w sieci, oferując użytkownikom przelotny wgląd w ekosystem komunikacyjny Threads. To przejściowe okno pozwoliło użytkownikom przeglądać posty istniejących użytkowników nawet bez posiadania konta, co jest obecnie niedostępne na Twitterze.

Chociaż Threads ma na celu przesuwanie barier w mediach społecznościowych, jego szef, Adam Mosseri, zauważył, że platforma nie będzie zawierała obsługi ActivityPub w momencie jej uruchomienia. Protokół ten odgrywa kluczową rolę w przesyłaniu postów w zdecentralizowanych sieciach, takich jak Mastodon.

Gigant mediów społecznościowych zamierza jednak wprowadzić interakcje z innymi sieciami fediverse w nadchodzących etapach. Interfejs Threads zapewnia wyraźną wskazówkę na temat tej przyszłej możliwości: po kliknięciu przycisku threads.net znajdującego się obok profili użytkowników, pojawia się powiadomienie przewidujące zbliżającą się zdolność użytkowników do komunikowania się z osobami z różnych platform fediverse.

Podkreślając tę nadchodzącą integrację, Mosseri podkreślił: "Wkrótce będziesz mógł śledzić i wchodzić w interakcje z ludźmi na innych platformach fediverse, takich jak Mastodon. Będą oni mogli również znaleźć osoby na Threads używając pełnych nazw użytkowników, takich jak @[email protected]".

Mosseri przedstawił szczere uzasadnienie opóźnienia integracji ActivityPub, wskazując, że zespół pracujący nad Threads miał trudności z ukończeniem procedur niezbędnych do uruchomienia tej funkcji, powołując się na złożoność związaną ze zdecentralizowaną siecią. Niemniej jednak potwierdził swoje zaangażowanie we włączenie ActivityPub do aplikacji Threads.

Wyjaśniając wartość integracji ActivityPub, Mosseri stwierdził: "Jeśli zastanawiasz się, dlaczego to ma znaczenie, oto powód: pewnego dnia możesz opuścić Threads lub, miejmy nadzieję, nie skończyć na platformie. Jeśli tak się stanie, powinieneś być w stanie zabrać swoją publiczność ze sobą na inny serwer. Otwartość może to umożliwić".

Niezależnie od jeszcze niewdrożonego protokołu ActivityPub, platforma przyciągnęła już znaczną bazę użytkowników, wśród których znajdują się takie osobistości jak Mark Zuckerberg, sam Mosseri i popularny YouTuber iJustine.

Obecne funkcje Threads pozwalają na przeglądanie postów i profili, udostępnianie linków do tych postów, a także zgrabne narzędzie do przełączania między jasnymi i ciemnymi motywami. Co ciekawe, nowe przedsięwzięcie Meta w mediach społecznościowych napotkało na przeszkodę w Unii Europejskiej, a obawy dotyczące prywatności wstrzymały na razie uruchomienie aplikacji.

Podczas gdy platforma wydaje się obiecująca dla potencjalnych użytkowników, platforma AppMaster może również umożliwić użytkownikom tworzenie własnych aplikacji za pomocą narzędzi no-code. Dzięki elastycznemu, wizualnemu projektowi i generowaniu rzeczywistych aplikacji komunikacyjnych, AppMaster jest uznawana za lidera w swojej dziedzinie. Jeśli jesteś zaintrygowany możliwościami tworzenia własnych aplikacji bez skomplikowanego kodowania, możesz utworzyć bezpłatne konto za pośrednictwem AppMaster Studio.

Pojawienie się Threads i jego nadchodząca integracja z ActivityPub odzwierciedla ciągłą zmianę w kierunku bardziej połączonych, zdecentralizowanych sieci społecznościowych, zapewniając użytkownikom większą kontrolę i elastyczność nad ich interakcjami w mediach społecznościowych.